L'Amerigo Vespucci celebra il Natale ad Abu Dhabi: emozioni, tradizioni e affetti in porto

Ad Abu Dhabi, la Vespucci celebra le festività natalizie rispettando le tradizioni: a bordo si tengono la messa e il cenone condiviso. Gli ufficiali addobbano l’albero di Natale che illumina il corridoio, mentre stelle di cartoncino fatte a mano decorano ponti e mense. Il coro, diretto da don Mauro, si esercita per le celebrazioni, mentre l’immancabile riffa di Natale porta sorrisi con un simbolico scambio di regali. I camerini si arricchiscono di ghirlande e alberi in gommapiuma, mentre sul cassero, a poppa, un presepe “marinaresco” prende forma: corde sostituiscono il fieno e le figure di Giuseppe e Maria sono realizzate con ritagli di vela. Poco distante, un albero di Natale in legno, decorato con tappi raccolti nei Paesi visitati, completa l’atmosfera.

All'alba, con le prime luci del giorno, si scorgono le sagome delle gru del futuro Guggenheim e la cupola del Louvre di Saadiyat Island che accoglie calorosamente "la nave più bella del mondo". Dopo due giorni di viaggio da Doha, l’Amerigo Vespucci arriva ad Abu Dhabi per vivere quella che il comandante ha definito "la tappa degli affetti", dedicata al Natale e alla famiglia. Ad attenderla in porto ci sono i parenti dell’equipaggio, pronti a riabbracciare i loro cari dopo mesi di lontananza. L’ingresso è accompagnato da sorrisi, lacrime e abbracci che scandiscono l’inizio della 31ª tappa del viaggio intorno al mondo, ormai prossima al Mediterraneo, il mare di casa.

LE PAROLE DEL COMANDANTE

“Questa è la tappa dedicata alle feste e agli affetti”, spiega il comandante Giuseppe Lai. “Rivedere mia moglie è stata un’emozione indescrivibile, un sentimento che accomuna tanti membri dell’equipaggio. Auguro buon Natale a tutti coloro che nutrono affetto per la Vespucci e per chi vi lavora.” Finita la cerimonia, l’equipaggio si concede un momento di relax. Marinai e nocchieri, dismesse le divise, salutano la bandiera e si immergono nelle strade della capitale emiratina, pronti a scoprire le sue meraviglie. Qualche ora di svago per poi ritornare a bordo, dove li attende il calore della famiglia che si sono scelti in mare: colleghi e colleghe pronti a condividere la vigilia di Natale. La Vespucci non è solo una nave, ma una comunità che vive e respira insieme anche nei momenti più lontani dalla terraferma.