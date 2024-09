L'appello del Papa dalla Papua Nuova Guinea, fermare la spirale di violenza e uno sviluppo che promuova il benessere di tutti

Nel primo discorso ufficiale del suo viaggio in Papua Nuova Guinea, Papa Francesco si è rivolto a un pubblico di circa 300 leader politici, religiosi, ambasciatori, imprenditori e rappresentanti della società civile e culturale. Il Papa ha evidenziato l'importanza della ricchezza culturale e ambientale dell'arcipelago, un patrimonio che deve essere sfruttato per promuovere l'armonia tra le differenze, offrendo al mondo un esempio di fraternità. Ha sottolineato la necessità di uno sviluppo sostenibile ed equo, che garantisca il benessere di tutti, senza escludere nessuno, e ha lanciato un appello per fermare le violenze tribali, che causano numerose vittime e ostacolano la pace e lo sviluppo nel Paese.





APPELLO ALLA FINE DELLE VIOLENZE

Il Pontefice ha chiesto la fine della "spirale di violenza" che affligge Papua Nuova Guinea, auspicando una collaborazione fruttuosa per il bene di tutta la popolazione. Nel suo discorso, ha ricordato che le risorse naturali, come la terra e l'acqua, sono destinate da Dio a beneficio di tutta l'umanità. Anche se il loro sfruttamento richiede l'intervento di grandi competenze e imprese internazionali, è fondamentale che i proventi siano distribuiti equamente e che le esigenze delle popolazioni locali siano rispettate. Questo approccio, secondo il Papa, può portare a un reale miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali.