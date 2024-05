L'Atalanta vince l'Europa League, battuto il Bayer Leverkusen 3-0

L'Atalanta domina il Bayer Leverkusen 3-0 e vince l'Europa League nella finale di Dublino con una clamorosa tripletta di Lookman. il Bayer Leverkusen, campione di Germania, che non perdeva da 51 partite, è uscito annichilito dal match nel quale non ha mai creato occasioni pericolose. 25 anni dopo la vittoria del Parmaun'altra italiana alza il trofeo. Secondo titolo in 117 anni di storia per la società orobica, dopo la Coppa Italia del 1963. Primo trofeo in carriera per il tecnico nerazzurro Gasperini, forse al passo d'addio, che mette il punto esclamativo a otto anni straordinari a Bergamo.





La partita

L'Atalanta parte fortissimo e passa in vantaggio al primo affondo, al 12': Zappacosta si libera sulla destra e mette un pallone rasoterra che taglia l'area orizzontalmente, Lookman, sfuggito a Palacios, insacca a porta vuota. Al 19' pericolosi i tedeschi, Frimpong scappa via a destra e mette in mezzo, cercando un compagno a rimorchio. Grimaldo è ben appostato ma incespica sul pallone, l'azione prosegue e porta a un tiro di Stanisic, parato da Musso. Al 26' raddoppio dell'Atalanta ancora con Lookman: al limite dell'area salta Xhaka con un tunnel, poi uno sguardo alla porta e palla piazzata all'angolino alla sinistra del portiere, con un destro a giro. In avvio di ripresa Xabi Alonso si gioca la carta Boniface, esce Stanisic. Camba anche Gasperini con Scalvini al posto di Kolasinac. Al 4' occasione per il tris: palla recuperata a centrocampo da Koopmeiners su Wirtz e ripartenza immediata, Lookman arriva al cross teso in mezzo da sinistra, De Ketelaere davanti alla porta è anticipato di un soffio da Hincapie che salva in angolo. Al 31' la Dea cala il tris e chiude la partita con una perfetta ripartenza: Scamacca innesca Lookman, il nigeriano salta Tapsoba con un doppio passo e poi, appena dentro l'area scarica un sinistro a incrociare fortissimo e imparabile per Kovar. Nei minuti finali l'Atalanta si difende con ordine e dopo 4 di recupero Gasperini e i suoi ragazzi possono alzare le braccia nel cielo di Dublino e festeggiare il meritato trionfo insieme agli 8000 bergamaschi presenti all'Aviva Stadium.