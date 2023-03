L’Italia è il 33esimo Paese più felice del mondo

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

La Finlandia è nuovamente il paese più felice del mondo secondo il World Happiness Report, pubblicato proprio nel giorno della Giornata mondiale della Felicità e che classifica le nazioni in base a criteri quali sostegno sociale, reddito, salute, liberta, generosità e assenza di corruzione.





Le posizioni della classifica

Sono sei anni che i finlandesi riescono a conquistare il primo posto, e si spartiscono il podio con altri due paesi scandinavi quali Danimarca e Islanda. Seguono in classifica Israele, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Lussembrugo e Nuova Zelanda.

Posizione bassa della classifica, invece, per l’Italia che si classifica solo 33esima, perdendo due posizioni dall’anno scorso e posizionandosi subito dopo la Spagna e prima del Kosovo.

Nella top 20 entrano anche Australia (12°), Canada (13°), Irlanda (14°), Stati Uniti (15°) e Regno Unito (19°). Esce dalla top 20 la Francia, quest'anno ventunesima, mentre vi entra la Lituania, dal 52esimo posto del 2017 al ventesimo di quest'anno.

Il Paese più infelice al mondo, dilaniato dalla guerra e controllato dai Talebani, è invece l'Afghanistan, che chiude la classifica dei 137 Paesi analizzati, mentre si posiziona appena prima il Libano, colpito da una crisi economica senza precedenti e da una profonda instabilità politica. In questi Paesi, secondo lo studio, l'aspettativa di vita è di oltre cinque punti in meno rispetto ai dieci Paesi più felici al mondo. Nella classifica di quest'anno, la Russia è al settantesimo posto e l'Ucraina al 92esimo.





Perché si festeggia la giornata della felicità?

La giornata della felicità è stata istituita dall’Onu nel giorno dell’equinozio di primavera, che simboleggia l’inizio del rifiorire della vita. Action for Happiness è un movimento no profit di persone provenienti da 160 paesi che si occupa di coordinare la campagna per la celebrazione della giornata. Sono sostanzialmente 3 le parole che sono state scelte per il tema di quest’anno: calma, saggezza e gentilezza.