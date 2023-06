L’Italia investe nel turismo in bicicletta, vale 7,4 miliardi, nel Pnrr ci sono 600 milioni per lo sviluppo

PHOTO CREDIT: foto agenzia fotogramma.it

Esplode anche in Italia il turismo in bicicletta e diventa un affare miliardario per il Paese. Nel solo 2022 la bicicletta è stata da 6,3 milioni di turisti in Italia producendo un impatto economico di 7,4 miliardi di euro di spesa. Malgrado questi numeri, il Bel Paese resta sempre in ritardo rispetto ad altre nazioni europee, ma in molti cominciano a investire sulla bicicletta. Lo mette in evidenza uno studio: “Ecosistema della bicicletta edizione 2023”, curato da Banca Ifis che prende in considerazione il cicloturismo vero e proprio, ed evidenziando che di questo modo di fare vacanza ne hanno beneficiato soprattutto le strutture ricettive (1,4 miliardi di euro), la ristorazione (800 milioni), ma anche le aziende che producono abbigliamento (500 milioni) e le attività leisure (300 milioni). Secondo i dati l'Italia ha una rete di piste ciclabili e di cicloturismo di circa 58.000 chilometri. Nel Pnrr sono inseriti fondi per 600 milioni di euro al cicloturismo. Serviranno per sviluppare 1.235 km nuove ciclovie turistiche e 565 km nuove ciclovie urbane entro il 2026.





Lo studio

Secondo lo studio, la durata media della vacanza sulla bicicletta è di 11 giorni con mete predilette nel Nord Italia, soprattutto il Trentino-Alto Adige, regione che notoriamente è all’avanguardia per accoglienza e piste ciclabili. Ma a sorpresa anche il Sud Italia ha attirato turisti in bicicletta: bel il 18% dei flussi.





Chi ci guadagna

Dai dati sul turismo in bicicletta emerge che sono i tour operator ad avere la fetta maggiore di introiti dal cicloturismo che per quest’anno sono attesi in crescita del 15%. Ma ci sono ben tre elementi che peseranno sul futuro sviluppo di questo comparto: le e-bike, la cui produzione è in costante aumento ed è un tipo di bicicletta, questa assistita che trova sempre più estimatori. Quindi l'aumento delle ciclovie. Bel il 45% degli intervistati ha chiesto che un aumento delle strade prive di traffico e su cui pedalare in sicurezza (45% dei cicloturisti) e infine, l’aumento dell’offerta dei tour di gruppo. In questo caso son gli stranieri, con il 71% a formulare questa richiesta. C’è un altro dato che emerge dallo studio ed è quello dei Comuni che investono maggiormente sul turismo e sulla mobilità sostenibile a 2 ruote.