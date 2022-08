L'Italia nuota nell'oro, Gregorio Paltrinieri vince la 5 chilometri in acque libere a Ostia

Dura la vita del nuotatore. Giornate scandite da allenamenti, fatica, sacrifici. Lontani da riflettori e privilegi. Poi però arrivano occasioni come questi europei romani e tutto ciò che è stato seminato viene finalmente raccolto. L’Italia continua a nuotare nell’oro. La copertina oggi è per Gregorio Paltrinieri, che ha vinto la gara dei 5 chilometri in acque libere, nel mare di Ostia. Ed è stata doppietta azzurra, con l’argento conquistato da Domenico Acerenza. Le soddisfazioni sono arrivate anche in ambito femminile, sempre nella 5 chilometri bronzo per Giulia Gabbrielleschi. Con quelle di stamattina sono 60 le medaglie ottenute dagli italiani in questa competizione

IL RISCATTO DI GREG

Per dare una idea della durezza di questa gara, 5 chilometri equivalgono a fare 100 vasche in piscina, per di più in mare aperto, quindi con onde, correnti, salsedine. Paltrinieri si è riscattato dopo che l’argento nei 1500 metri aveva lasciato un retrogusto amaro. Oggi Greg può davvero festeggiare la sua resurrezione sportiva dopo mesi non facili in cui era stato fiaccato dalla mononucleosi. Dopo la conquista dell’oro, Paltrinieri ha dichiarato: “E' stata una bella gara, durante il terzo giro si è 'alzato' il mare ed è stato più difficile ma bello. Finalmente sono arrivate le gare e le faremo tutte, abbiamo supervoglia di gareggiare. Ora ci sono condizioni buone, diciamo decenti per affrontare il mare". Al secondo posto l'altro azzurro Domenico Acerenza, 27enne potentino delle Fiamme Oro, che ha commentato: “Ci siamo divertiti, abbiamo fatto quello che volevamo fare”.