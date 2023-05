La conquista di Bakhmut tra rivendicazioni e smentite. Zelensky incassa al G7 nuovo sostegno

PHOTO CREDIT: Fotogramma.it

Protagonista al G7 il presidente Zelensky che torna a Kiev con la rinnovata assistenza dei Grandi del mondo al suo Paese. E’ lo stesso presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a dire che il vertice ha ribadito il comune e inamovibile impegno al fianco del popolo ucraino, “Putin non spezzerà la nostra determinazione”, scandisce Biden chiedendo il ritiro immediato delle truppe. Sulle sorti di Bakhmut non vi è certezza, epicentro delle ostilità da settimane, Putin si è congratulato con le truppe russe per la sua presa, Zelensky ha detto che ormai Bakhmut e solo nei nostri cuori ma Kiev poi ha precisato che il presidente non intendeva ammettere la sua conquista ma solo sottolineare che ormai si parla di una città distrutta dalla battaglia più sanguinosa dall’inizio della guerra. Gli Stati Uniti inviano nuove armi, missili e munizioni per 375 milioni di dollari e Biden afferma di aver ricevuto l’assicurazione da Zelensky che gli F16 non saranno usati sul territorio russo.

BIDEN, DA G7 UNITÀ, PUTIN NON MINERÀ NOSTRA DETERMINAZIONE

UCRAINA: PUTIN, CONGRATULAZIONI A TRUPPE WAGNER E MILITARI PER LIBERAZIONE BAKHMUT

Vladimir Putin si congratula con le unità d'assalto di Wagner e con i militari di tutte le forze dell'armata russa, che hanno fornito il sostegno necessario e la copertura per portare a termine la liberazione di Artemovsk. E' quanto si legge in un comunicato del Cremlino, riportato dalla Tass, in cui si usa il nome sovietico di Bakhmut che, secondo quanto affermato da Mosca, oggi è interamente caduta nelle mani dei russi. Ma la viceministra della Difesa ucraina Hanna Maliar rivendica che forze ucraine hanno "semi-circondato" Bakhmut, che la Russia ha rivendicato ieri di aver catturato.