La Finlandia è ufficialmente entrata nella Nato. Stoltenberg: "Oggi è una giornata storica"

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

La Finlandia è ufficialmente il trentunesimo membro dell'Alleanza Atlantica. Un momento storico per il segretario generale della Nato Stoltenberg, secondo cui la Finlandia diventa più sicura e la Nato più forte, in un contesto in cui la sicurezza è sempre più globale, anche rispetto alla Russia e alla Cina. Reazioni positive sono arrivate da più parti, anche dal ministro degli Esteri italiano Tajani. Ma non tutti sono contenti: per il portavoce del Cremlino Peskov, questo ingresso rappresenta una minaccia alla sicurezza della Russia e la costringe ad adottare "contromisure". "Siamo fieri di accogliere la Finlandia nella Nato", ha detto Joe Biden in una nota.





STOLTENBERG: "FINLANDIA STRATEGICA E IMPORTANTE PER LA SICUREZZA DELLA REGIONE BALTICA"

"Oggi è una giornata storica, perché tra poche ore accoglieremo la Finlandia come trentunesimo membro della nostra Alleanza. Questo renderà la Finlandia più sicura e la Nato più forte". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla ministeriale Esteri al quartier generale dell'Alleanza atlantica a Bruxelles. Secondo Stoltenberg, "la Russia e la Cina si stanno avvicinando sempre di più l'una all'altra, lavorano insieme, e questo rende le cose difficili. Per questo abbiamo bisogno dei nostri partner nell'Indo-Pacifico". Il segretario generale della Nato ha osservato che "la sicurezza non è una questione regionale, ma globale" e "la guerra in Ucraina lo dimostra con tutte le sue ramificazioni".

Al vertice di Vilnius l'11 e il 12 luglio "mi aspetto che gli Alleati troveranno l'accordo su obiettivi di difesa più ambiziosi, considerando il 2% del Pil non come un tetto di spesa ma come una base minima che dobbiamo spendere per la nostra sicurezza in un mondo più pericoloso", ha detto Stoltenberg. "Basta guardare alla mappa per capire quanto la Finlandia sia strategica e importante per la sicurezza della regione baltica", ha evidenziato Stoltenberg, indicando che "da oggi l'articolo 5 del Trattato della Nato", che assicura la difesa di ogni Alleato in caso di attacco da parte di un altro Stato, sarà applicato anche ad Helsinki, che così otterrà "una garanzia di sicurezza di ferro". Il nuovo ingresso nell'Alleanza, ha aggiunto ancora il segretario generale, dimostra che "la Finlandia è un Paese sovrano e indipendente e che la Nato è un'alleanza di democrazie".