La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, entrano in vigore le contromisure di Pechino mentre Trump esenta dai dazi smartphone e pc

Dopo l’inasprimento dei dazi americani, portati al 145% nei confronti della Cina, sono entrate in vigore oggi le contro misure di Pechino con le tariffe che sono passate dall’84 al 125 per cento per le merci che vengono importate dagli Stati Uniti. Il dragone assicura che questo sarà l’ultimo rialzo perché un ulteriore aumento non avrebbe senso a livello economico. Donald Trump, nel frattempo, si mostra fiducioso di riuscire a trovare un’intesa con la Cina, proprio al culmine del braccio di ferro tra le due superpotenze. "Sono sempre andato d'accordo con Xi Jinping. Penso che verrà fuori qualcosa di positivo con la Cina" ha dichiarato il presidente Usa, a bordo dell'Air Force One, dopo che Pechino ha anche teso la mano all’Europa, invitandola a stare dalla sua parte contro le tattiche da bullo di Donald Trump. In Italia, intanto, si guarda alla missione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Washington, dopo l’annunciata sospensione di 90 giorni dell’aumento dei dazi in Europa da parte del Tycoon, ancora fermi al 10 per cento. L’incontro nello studio ovale tra Giorgia Meloni con il leader americano è fissato per il 17 aprile.





La guerra dei dazi, parla il vicepremier Tajani

“Con la Cina continueremo a lavorare per avere buone relazioni commerciali ma ripeto, il nostro principale interlocutore sono gli Stati Uniti'', ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del colloquio con la presidente Indiana, Droupadi Murmi, commentando le prospettive di un possibile avvicinamento a livello commerciale tra Europa e Cina in chiave anti-dazi americani. ''Gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato nel mondo, quindi dobbiamo fare in modo che non ci sia assolutamente una guerra commerciale tra l'Europa e gli Stati Uniti, in questa direzione va anche la missione del nostro Presidente del Consiglio a Washington'', ha aggiunto questa mattina il vicepremier Antonio Tajani.





L’ultima mossa di Donald Trump

Donald Trump ha esentato gli smartphone, i computer e altri dispositivi elettronici dai dazi reciproci. Le esclusioni - riporta l'agenzia Bloomberg citando la gazzetta ufficiale - riguardano anche le hard drive, i processori per i computer e i chip per la memoria, ovvero prodotti elettronici molto popolari che non sono prodotti negli Stati Uniti. A essere esclusi dalle tariffe sono anche i macchinari per i semiconduttori.

