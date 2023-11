La guerra in Medio Oriente, l’esercito israeliano trova foto e video degli ostaggi nei computer rinvenuti nell’ospedale Shifa, Israele annuncia la presa del porto di gaza

L’esercito israeliano continua la sua offensiva a Gaza, i soldati si concentro soprattutto sull’ospedale Shifa, dove secondo i vertici militari si nascondono infrastrutture terroristiche nell'area del complesso che sono ben nascoste. All’interno della struttura sono state trovate armi e materiale di intelligence, comprese informazioni relative agli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Ma non solo. Sui computer sono spuntate immagini e video degli ostaggi. I soldati continuano ad operare nel complesso dell'ospedale Shifa con operazioni mirate nei vari edifici e in ogni piano e il ministero della Sanità di Hamas denuncia che Israele ha distrutto alcuni dipartimenti medici e che dal 7 ottobre sono stati uccisi almeno 200 operatori sanitari. Le attività dei soldati in corso all'interno dell'ospedale al Shifa sono collegate "agli ostaggi", ha detto un portavoce militare, citato da Haaretz. Il ministero della Sanità dell'Autorità nazionale palestinese sostiene che 26 ospedali a Gaza sono stati chiusi, mentre altri nove sono solo parzialmente operativi. Un testimone oculare, il giornalista Khader che è dentro Al-Shifa, ha dichiarato alla Bbc che i soldati israeliani hanno aperto il fuoco dentro la struttura. Ma l’emittente chiarisce di non essere in grado di verificare in modo indipendente. Razzi sono stati rinvenuti sotto il letto di una bimba palestinese nel Nord della Striscia. Il portavoce militare ha riferito della registrazione di una telefonata fra due membri della Jihad islamica in cui essi affermano di aver spostato armi utilizzando il passeggino di un bambino. Intanto tutti i servizi di telecomunicazione nella Striscia di gaza sono stati interrotti a causa dell’esaurimento di tutte l fonti di energia che sostenevano la rete.





Gli ostaggi

Mentre continua l’operazione all’interno dell’ospedale Shiva, l’esercito israeliano ha annunciato di aver preso il porto di Gaza e di aver colpito la casa di un dirigente di Hamas, questa sera alle 20.30 locali, le 19.30 italiane, si riunirà il gabinetto di guerra. Al centro dell’incontro i passi avanti nella trattativa per il rilascio degli ostaggi. Secondo un diplomatico arabo citato dal Washington Post, Hamas avrebbe acconsentito in linea di massima ad accogliere la proposta del rilascio di almeno 50 donne e bambini tra i 240 stranieri ed ostaggi israeliani. In cambio, Israele accetterebbe una pausa dai tre ai cinque giorni nei combattimenti, un aumento degli aiuti umanitari a Gaza e il rilascio di un numero imprecisato di donne e bambini detenuti nelle carceri israeliane. L'Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell ha chiesto "il rilascio immediato e incondizionato" degli ostaggi in mano ad Hamas, ma ha chiesto anche a Israele di "non lasciarsi consumare dalla rabbia" nella sua battaglia con i militanti palestinesi nella Striscia di Gaza.