La madre di Alexei Navalny vede il corpo del figlio. "Vogliono seppellirlo in segreto"

Dopo giorni di richieste, alla madre di Alexei Navalny è stato mostrato il corpo del figlio, anche se le autorità si rifiutano ancora di consegnarlo alla famiglia. A scriverlo su X è il team del dissidente russo, morto lo scorso 16 febbraio nel carcere artico in cui era detenuto, aggiungendo che nei referti medici si parlerebbe di un decesso per cause naturali. E in un video pubblicato sul canale Youtube di Navalny, è proprio la donna a spiegare di aver firmato quel referto aspettandosi la restituzione del corpo del figlio e che invece il Cremlino le starebbe imponendo condizioni su dove e quando seppellirlo, perché vorrebbe farlo in segreto, senza dare la possibilità alle persone di tributargli un ultimo saluto.









LAVROV, NO A INDAGINE INTERNAZIONALE E se il caso resta un giallo, Mosca ribadisce che si tratta di una questione tutta interna. "Nessuno ha il diritto di interferire nei nostri affari interni" ha dichiarato il Ministro degli Esteri Serghei Lavrov a margine di una conferenza stampa. "Nessuno in realtà sa cosa sia stato fatto a Navalny in Germania - ha aggiunto -. Hanno detto che era stato avvelenato e ci hanno accusati. Ma a noi non hanno consentito l'accesso alle sue analisi del sangue: indecente e ingiusto".