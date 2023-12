La marcia trionfale di Paola Cortellesi. C’è ancora domani nella Top ten dei film italiani di maggior incasso

CORTELLESI E IL SUO DRAMA IN BIANCO E NERO

E’ successo alla travolgente attrice comica, laureata dal cinema, dalla televisione e dal teatro (già 16 i maggiori premi vinti e share d'eccellenza in tv), che un suo ruolo drammatico e intenso ne ha fatto oggi l'interprete più amata ed evocata d'Italia anche per il suo costante impegno a favore della donna e contro le violenze di genere. “C’è ancora domani”, originale film in bianco e nero ambientato nel Secondo Dopoguerra, è stato capace di creare un'autentica onda di passione e consapevolezza civile che si legge sui volti degli spettatori (specie spettatrici) in paziente coda davanti alle casse dei cinema. L’autrice si è spesa e si spende in iniziative pubbliche, incontri con gli studenti e serate in tutta Italia. Ai senatori, che hanno visto la pellicola a fine novembre su iniziativa del presidente, Ignazio La Russa, Paola Cortellesi ha mandato un messaggio con un richiamo alla formazione dei giovani "Da comune cittadina auspico che, al di là degli schieramenti politici che rappresentate, saprete procedere uniti per far sì che le nuove generazioni ricevano, lungo tutto il percorso scolastico, un'adeguata formazione all'affettività e al rispetto, affinché imparino sin da piccoli che amare non significa possedere, e la violenza maschile sulle donne cessi di essere l'indegno fenomeno sociale che ogni giorno affligge il nostro paese".