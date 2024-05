"Volevo presentarvi il mio migliore amico": fuoriprogramma social per Carlo Verdone

Re Carlo. Perché lui è uno dei Re di Roma, inutile ribadirlo. Verdone, amatissimo dal pubblico, anche sui social va fortissimo. L'ultimo regalo ai followers arriva nel giorno del primo maggio: si tratta di un video che ha realizzato nella sua campagna a Cantalupo in Sabina, a due passi da Roma. In questo luogo, solitamente ama ritirarsi per staccare un po' la spina dallo stress della sua amata Roma (che in questi ultimi mesi è più caotica che mai).

Su Instagram pubblica un video con un outfit casalingo. E dice:

Sono in tuta campagnola ma chissene frega, lasciamo la città, veniamo qua, respiriamo aria buona… anche se sta arrivando un temporale, tanto per cambiare

Poi mostra un albero alto 1 metro e 60 centimetri. Verdone è orgoglioso del suo nuovo amico. Si tratta di un mandarancio.

Quando l’ho presa due anni fa ea così. Volevo presentarvi il mio migliore amico, che è questo bel mandarancio. Sapete quanti frutti ha fatto questo inverno? Ne ha fatti 85. Lo amo quest’alberello

IL SUCCESSO DI VITA DA CARLO

Vita da Carlo, giunto ormai alla terza stagione (le riprese sono in corso) è un successo che racconta un lato inedito di Verdone. Tra realtà e finzione, Verdone mostra la sua vita quotidiana romanzata. Sullo sfondo c'è la sua Roma, città unica ed eterna. Nella prima serie, in un cameo, c'è anche Roberto D'Agostino (fondatore di Dagospia), che ha dedicato proprio a Roma ultimamente un lavoro in onda sulla Rai.

Verdone è amatissimo. I ragazzi lo adorano, i nati negli anni Ottanta sono cresciuti con le battute dei suoi film (veri capolavori). Da sempre riesce a fotografare i tic degli italiani, i cambiamenti del nostro Paese con i suoi personaggi diventati indelebili nella storia di tutti noi.

