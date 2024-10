La morte di Matilde Lorenzi. Pm, nessuna responsabilità penale. Il padre, niente fiori ma fondi per più sicurezza sulle piste

L'impatto le è stato fatale e a nulla sono valse le cure nel reparto di rianimazione. Matilde Lorenzi non ce l'ha fatta: è morta all'alba nell'ospedale di Bolzano per un'emorragia interna dopo l'incidente di lunedì mattina sulle piste da sci della Val Senales, dove la promessa dello sci azzurro si stava allenando. I magistrati hanno sottolineato che non ci sono responsabilità penali. Per il funerale di Matilde non vogliamo nessun tipo di fiore, ha detto il padre della 19enne, spiegando che sta organizzando una raccolta fondi da destinare al miglioramento della sicurezza degli atleti che sciano.

I FUNERALI E LA RACCOLTA FONDI

I funerali di Matilde si terranno giovedì a Giaveno nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo, dove nella serata di mercoledì - ha fatto sapere la famiglia - ci sarà la recita di un rosario per tutti coloro che la vorranno salutare. "Ci sono ancora troppe emozioni ma c'è una cosa che ci tengo a dire - ha sottolineato il padre della 19enne, Adolfo Lorenzi - Per il funerale di Matilde non vogliamo nessun tipo di fiore. In queste ore stiamo cercando di organizzare una raccolta di fondi da destinare al miglioramento della sicurezza degli atleti che sciano. Ora vedremo come fare, magari collaborando anche con l'università, ma il nostro obiettivo è quello di tutelare i ragazzi che sciano e di tenere in vita il ricordo di Mati".

LA PROCURA

Sulla dinamica dell'incidente i carabinieri hanno compiuto una serie di accertamenti disposti dalla procura di Bolzano. E i magistrati, in una nota, hanno sottolineato che non ci sono responsabilità penali per la morte della sciatrice. "Il Pm ha già rilasciato il nulla osta alla sepoltura" dice ancora la procura che ha aperto un fascicolo "su segnalazione dei carabinieri di Senales, per atti non costituenti reato". Insomma, si sarebbe trattato di una tragica fatalità, la pista era a norma e tutte le misure di sicurezza erano state rispettate. Sembra che l'atleta abbia avuto "una grande sfortuna" come la definisce il presidente del Coni dell'Alto Adige Alex Tabarelli che ricorda "il sorriso gioioso" della giovane velocista che nel marzo aveva vinto il suo primo Campionato italiano in Val Sarentina.