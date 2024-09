La nave Amerigo Vespucci il 5 ottobre in Australia, con lei per cinque giorni ci sarà anche Villaggio Italia Photo Credit: AGENZIA FOTOGRAMMA,IT

L’Italia non smette di lanciare messaggi, lo fa nuovamente attraverso l’ Amerigo Vespucci, la nave scuola della nostra Marina Militare, che solca i mari da ben 93 anni Con lei in Australia, nei cinque giorni di sosta, ci sarà anche il villaggio itinerante dedicato alle eccellenze del Belpaese. La cerimonia inaugurale a Darwin, per la prima volta toccata da nave Vespucci, si terrà sabato 5 ottobre alle ore 10.30. Interverranno il Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, l'Ambasciatore d'Italia in Australia Paolo Crudele, il Presidente di Difesa Servizi Gioacchino Alfano, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell'iniziativa, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai, Comandante di nave Amerigo Vespucci, autorità civili emilitari australiane. A rappresentare la Marina Militare italiana l'Ammiaglio Ispettore Capo Pietro Covino.

Accompagnano la nave Vespucci paracadutisti e bersaglieri

Nella cittadina australiana saranno presenti anche i paracadutisti del gruppo sportivo dell'Esercito Italiano che faranno sventolare nel cielo la Bandiera italiana e quella australiana. Ma non solo, perché pure la Fanfara del 8° Reggimento Bersaglieri della Brigata Bersaglieri ''Garibaldi'' parteciperà all’evento. Per tutta la sua durata si esibirà a Villaggio Italia, ma anche per le strade della città.

In questa occasione pure un' iniziativa benefica

Il Villaggio Italia di Darwin proporrà ai visitatori anche un incontro speciale all'insegna della solidarietà con ''Lo Spirito di Stella'', il primo catamaranocompletamente accessibile impegnato nel tour mondiale nell'ambito del Progetto ''WoW'' - Wheels on Waves Ruote sulle Onde - Around The World Il catamarano si ricongiungerà con Nave Amerigo Vespucci nelle acque australiane e sarà presente per tutta la durata della sosta.