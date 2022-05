La posa dominante è segno di sicurezza, lo conferma uno studio e lo dimostrano vari personaggi tra Politici e celebrità

Soffrire di senso di insicurezza, soprattutto sul posto di lavoro può essere imbarazzante, ma basta la postura giusta per raggiungere sicurezza e rispetto dei superiori e dei colleghi. Lo mette in evidenza uno studio sulla cosiddetta “posizione del potere” ovvero, la posa con le gambe larghe e il petto in fuori. Una posa che viene spesso utilizzata da personaggi politici e celebrità per trasmettere sicurezza e potenza contemporaneamente. La prova è data da personaggi come Theresa May, Elon Musk o Beyoncé.





La posa prima di tutto

Per “apparire” sicuri occorre o avere carattere oppure utilizzare la postura giusta come stare in piedi o seduti in modo molto espansivo, occupando molto spazio, mentre una posizione incrociando le gambe e incrociare le braccia in piedi, o chinare la testa da seduti è sintomo di insicurezza. Questo, perlomeno è il risultato di studi recenti effettuati dai ricercatori della Martin Luther University Halle-Wittenberg, dell'Università di Bamberg e della Ohio State University che hanno studiato i comportamenti di 10mila persone e di 130 comportamenti diversi.





Lo studio

“Le prime ricerche sulle posizioni del corpo hanno suggerito che impegnarsi in determinate manifestazioni non verbali può portare a cambiamenti nelle variabili dipendenti dall'autovalutazione, comportamentali e fisiologiche”, sostengono i ricercatori nel loro studio, pubblicato su Psychological Bulletin. Per determinare quali effetti sono validi, sono stati condotti diversi studi sulla posizione del corpo e i risultati hanno mostrato un legame tra la posa, codetta di sicurezza o potere con una percezione di sé migliore e questo vale per entrambi i sessi. Altri studi, invece, hanno evidenziato che l’adozione della posa di potenza abbassa l'ormone dello stress e aumenta i livelli di testosterone.