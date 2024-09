La premier Meloni a New York incontra le Big Tech dell'intelligenza artificiale prima della 79ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite

Durante la sua visita di tre giorni a New York per la 79ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la premier Giorgia Meloni ha un’agenda ricca di impegni. Tra questi, ci sono incontri con i Ceo di Google, Motorola e OpenAI, diversi bilaterali (inclusi Iraq e altri Paesi del Golfo), e la consegna del Global Citizen Award dell'Atlantic Council da parte di Elon Musk. Inoltre, Meloni interverrà al Vertice del futuro, al summit della coalizione globale contro la minaccia delle droghe sintetiche e parteciperà a un incontro importante al Palazzo di Vetro dell'Onu. La missione si concluderà probabilmente con un videocollegamento da Roma per un evento sull’Ucraina, con l’obiettivo di ribadire il sostegno internazionale a Kiev. Secondo fonti governative, non sono previste nuove posizioni da parte di Roma sul conflitto in Ucraina, e gli alleati non hanno sollevato obiezioni sul divieto di utilizzare armi italiane sul territorio russo.

L'INCONTRO CON LE BIG TECH DELL'IA

Meloni ha incontrato Sundar Pichai (Google-Alphabet), Greg Brown (Motorola) e Sam Altman (OpenAI) per discutere delle opportunità e dei rischi dell'intelligenza artificiale, oltre a esplorare i potenziali investimenti delle aziende in Italia. Anche se per ora non ci sono dettagli concreti, le aziende sembrano interessate a investire nei settori tecnologici italiani, tra cui data center, startup e collaborazioni con le università. Inoltre, Elon Musk potrebbe considerare investimenti non solo nell'intelligenza artificiale, ma anche nel settore spaziale con Starlink. Lunedì sera, Meloni ha ricevuto il Global Citizen Award dalle mani di Musk. Anche se questa decisione ha generato qualche polemica all’interno dell'Atlantic Council a causa della natura controversa del patron di Tesla, fonti governative hanno sottolineato che la scelta risale a mesi fa e che tra Meloni e Musk c'è un rapporto di stima reciproca. Nel suo intervento al Vertice del futuro, la premier si è concentrata su temi chiave come l’intelligenza artificiale, lo sviluppo in Africa e il piano Mattei, oltre a ribadire l’importanza di riformare il Consiglio di Sicurezza dell'Onu per rendere il sistema internazionale più trasparente e inclusivo.





L'INVITO DI BIDEN E IL DISCORSO ALL'ASSEMBLEA GENERALE ONU

Martedì, su invito del presidente statunitense Joe Biden, Meloni parteciperà al vertice sulla minaccia delle droghe sintetiche, un tema particolarmente rilevante per la sicurezza globale. In serata, infine, terrà un discorso davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui affronterà questioni cruciali come il multilateralismo, la crisi alimentare, le tensioni internazionali (inclusa la situazione in Gaza e Libano), e ribadirà il ruolo dell'Italia nel sostenere il dialogo internazionale. La premier parlerà anche della presidenza di turno italiana del G7 e del ruolo del Paese nel contesto internazionale.