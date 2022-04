La ragazza di neve, il best seller di Javier Castillo che diventerà una serie tv

LA RAGAZZA DI NEVE

Apparentemente slegato alla storia che il lettore si trova di fronte, il titolo del romanzo dello spagnolo Javier Castillo, La ragazza di neve, si rivela in tutta la sua importanza solo alla fine del libro, al termine di una cavalcata all'interno di una storia avvincente, inquietante e ricca di colpi di scena. E' il 1998, a New York è un giorno speciale, soprattutto per le famiglie con bambini. E' in corso infatti l'attesissima parata del Ringraziamento, che attira migliaia e migliaia di persone. E' proprio in mezzo a questa inevitabile confusione che accade l'inaspettato. Un uomo perde la figlia. Poco prima la piccola Kiera Templeton stringeva la sua manina in quella del padre, poco dopo entrava a far parte del mondo degli scomparsi.





UNA TRAMA MAI BANALE

Il romanzo si snoda su più piani temporali e lo fa con disinvoltura. Alla disperazione senza ritorno dei genitori di Kiera, si unisce quella di una giornalista investigativa, che decide di non abbandonare la ricerca della bambina anche quando tutto sembra perduto. Il personaggio più riuscito del libro è sicuramente la reporter, Miren Triggs. Il trauma che la ragazza ha alle spalle le dà quella profonda empatia con il dolore che le serve per diventare determinante nella vita della famiglia Templeton. Miren è un esempio di forza interiore, di intelligenza, di testardaggine, di amore folle per il proprio lavoro. Un personaggio che il lettore, terminato il romanzo, spera di ritrovare in un prossimo romanzo. E così sarà. Castillo ha rivelato che il seguito è già pronto e ha un titolo: Il gioco dell'anima.





IL BEST SELLER E LA SERIE TV

La ragazza di neve, edito in Italia da Salani, si è affermato come best seller in Spagna e ha sicuramente segnato una svolta nella carriera di Javier Castillo, che ha alle spalle già un milione di copie vendute con i romanzi precedenti. Il libro ha attirato l'interesse dei produttori e si sta già girando una serie tv Netflix. Le riprese sono in corso a Malaga e per vestire i panni di Miren Triggs è stata scelta l'attrice spagnola Milena Smit Marquez, splendida interprete con Penelope Cruz di Madres paralelas di Pedro Almodovar. Nella serie l'ambientazione non sarà americana, ma spagnola, in omaggio all'autore.