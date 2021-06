La repubblica italiana compie oggi 75 anni, celebrazioni all'Altare della Patria con il Presidente Mattarella

NASCE LA REPUBBLICA

Il 2 giugno 1946 era una domenica, gli italiani furono chiamati al referendum per scegliere tra repubblica e monarchia. Per molti cittadini e cittadine era quello il primo appuntamento con le urne. Il suffragio universale era stato istituito soltanto un anno prima, per votare bastava aver compiuto la maggiore età, che all’epoca era a 21 anni. Anche il re Umberto II andò a votare, a Roma, nel seggio della scuola elementare “Principessa Mafalda”, non lontana da Villa Ada. L’Italia scelse la repubblica, che oggi compie 75 anni. Non fu una vittoria schiacciante, ci furono 12 milioni di voti per la repubblica, 10 milioni per la monarchia. Il primo luglio Enrico De Nicola venne nominato primo presidente della Repubblica Italiana, mentre Alcide De Gasperi fu il primo presidente del Consiglio. Il primo gennaio 1948 entrò in vigore la nuova Costituzione della Repubblica Italiana. Il 2 giugno fu designato come giorno festivo dal 1947 fino al 1977, quando a causa della grave crisi economica la data della Festa della Repubblica fu spostata alla prima domenica del mese. Solo nel 2001, su iniziativa dell’allora Presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi, il 2 giugno è tornato ad essere una giornata festiva.