La Rock & Roll Hall of Fame ha una nuova stella: l’icona del pop Cher

Ad aprire lo spettacolo è stata Dua Lipa che ha cantato "Believe" di Cher prima che l'icona 78enne la raggiungesse sul palco. Nel suo discorso Cher ha ricordato la madre ma ha anche fatto dell’ironia sulla sua introduzione nella Hall of Fame “E' stato più facile divorziare da due mariti”. La serata, durata circa cinque ore, ha visto salire sul palco anche le star di Hollywood Julia Roberts e Zendaya che hanno aperto le porte della Rock & Roll Hall of Fame, museo statunitense che si trova a Cleveland, nell'Ohio.

CHER, CONSACRATA DOPO 60 ANNI DI CARRIERA

Cher è riuscita a cambiare le regole del pop. Impossibile elencare tutti i suoi successi, ma non è un caso che sul palco della Rock & Roll Hall of Fame, insieme a Dua Lipa, sia stata portata “Believe”: pubblicata nel 1998 è dedicata a tutti quelli che credono nella vita dopo l’amore, è la prima canzone dove l’auto-tune è stato ufficialmente adoperato nella registrazione. “Sapete – ha detto Cher nel suo discorso - se vai giù e sei fuori alzati di nuovo e nella mia vita sono finita così giù. Mia madre direbbe 'più in basso della pancia di un serpente', e tanto in basso sono finita io. Mi hanno detto che ero finita... Ma una cosa che ho ereditato da mia madre è stata quella di non mollare mai”. Ha specificato inoltre di ritenersi una buona cantante non una grande cantante, tuttavia, anche lei ritiene che il brano 'Believe' abbia cambiato lo stile della musica.

IL NO DIVENTATO SI’

Cher ha accettato di essere introdotta nella Hall of Fame facendo marcia indietro sulle posizioni espresse l'anno scorso quando disse che non ne avrebbe fatto parte neanche per un milione di dollari. Troppo forte, allora, lo smacco per non essere mai stata inclusa tra i più importanti e influenti artisti della storia della musica nel corso della sua pluridecennale carriera (costellata da record).