La sconfitta di Kamala Harris, Trump travolge il sogno della vice. Che non ha ancora parlato

Per la chiusura della sua campagna elettorale aveva scelto un luogo simbolico, la scalinata del film Rocky, a Philadelphia. “É un tributo a chi parte sfavorito e sale verso la vittoria” aveva spiegato Harris. Ma la realtà l’ha smentita, travolgendola con una forza inaspettata. All’Howard University di Washington, dove i suoi sostenitori seguivano lo spoglio, la festa è finita presto, tra delusione e qualche lacrima. É spettato al co-presidente della campagna elettorale, Cedric Richmond, spiegare che la vicepresidente non parlerà fino al pomeriggio americano. Da valutare la portata di una vittoria, per Donald Trump, ben più ampia delle aspettative, con i sondaggi che nelle ultime settimane avevano visto i candidati appaiati. E non sembra aver avuto un peso, per Harris, neanche l'appoggio dei tanti divi americani, da Taylor Swift a Bruce Springsteen, da Oprah a Ricky Martin, da Beyoncè a Lady Gaga.





SI ATTENDE L'ANALISI DEM

Ora è il momento di chiedersi cosa non abbia funzionato. Tra i democratici, al momento, tutto tace. No comment anche dall'ormai ex presidente Joe Biden, il cui passo indietro in questa corsa elettorale è arrivato forse troppo tardi, indebolendo la candidatura della sua vice. Che nella sua proposta politica ha sostanzialmente portato continuità con la precedente amministrazione, fortemente criticata soprattutto per la gestione dell’economia e dei migranti. Assente anche una svolta comunicativa. Da capire poi il voto delle minoranze etniche, un bacino ampio, con i primi dati che sembrano indicare un calo di consensi soprattutto tra i cittadini latinoamericani. Incognita anche quanto abbia inciso, realmente, il sostegno dell'elettorato femminile: la battaglia per la difesa dell'aborto non sembra essere bastata. E neanche stavolta, gli Stati Uniti, hanno scelto una donna come presidente.