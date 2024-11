Usa 2024: chi ha votato Donald Trump? Ritratto degli elettori che hanno riportato il tycoon alla Casa Bianca

Il successo di Donald Trump alle elezioni presidenziali è stato netto, ha anche spiazzato coloro che, alla vigilia del voto, parlavano di incertezza, citando sondaggi che davano un testa a testa con Kamala Harris. la candidata democratica che alla fine non è riuscita in un'impresa che non sembrava impossibile.

Giovani maschi Wasp e ispanici

Il ritratto dell'elettore che ha orientato il risultato emerge dagli exit poll, per ora. A votare inaspettatamente Trump sono stati i giovani maschi ispanici ed afroamericani. Vale a dire appartenenti a quei blocchi elettorali tradizionalmente democratici. Secondo quanto riporta il Washington Post nelle sue analisi a caldo nel post-voto, il 54% degli elettori maschi ispanici hanno votato per l'ex presidente, questo sulla base degli exit poll della NBC. I Wasp, (bianchi/ maschi /protestanti / anglosassoni), recita il celebre acronimo non hanno comunque deluso Trump.

Gender gap nella scelta elettorale

Già dalla vigilia è apparso chiaro che un elemento determinante era la polarizzazione di genere: i maschi votano Trump, le donne la Harris. Ma qui possiamo acquisire qualcosa in più: tra gli elettori bianchi, sfuma la differenza di genere. Mentre tra gli elettori ispanici è molto netto: gli uomini hanno scelto Trump, le donne hanno scelto Kamala Harris.