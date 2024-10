La scrittrice sudcoreana Han Kang vince il premio Nobel per la Letteratura. Ecco chi è...

Il premio Nobel per la Letteratura 2024 è stato assegnato alla scrittrice sudcoreana Han Kang, "per la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità della vita umana". Ad annunciarlo è stato il Comitato Nobel in diretta, intorno alle 13, da Stoccolma.

Nata nel 1970, Han Kang è figlia dello scrittore Han Seungwon e ha vinto il Yi Sang Literary Award come suo padre. In Italia i suoi romanzi sono pubblicati da Adelphi. Ecco alcuni titoli: La vegetariana, vincitore dell' International Booker Prize nel 2016, Atti umani (2017), Convalescenza (2019) e L'ora di greco (2023).

IL PREMIO NOBEL

Il 10 ottobre 2024 vince il Premio Nobel per la Letteratura. Il premio è stato assegnato dall'Accademia di Svezia alla scrittrice sud coreana Hang Kang ''per la sua intensa prosa poetica che mette a confronto i traumi storici con la fragilità della vita umana''.

L'ANNUNCIO SU X

Con una breaking news, su X, viene annunciato in inglese il premio:

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life

E' stata una settimana molto importante per la cultura, ribattezzata "settimana dei Nobel". In pratica, ogni anno vengono assegnati i Nobel a personaggi di spicco del panorama della cultura, medicina, fisica o chimica. C'è attesa per il Nobel per la pace, che verrà consegnato domani venerdì 11 ottobre. Il, invece, è atteso il premio per l'economia.