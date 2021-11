La serie numerica 123456 è la password più usata dagli italiani, resta alto il rischio di violazione

Gli italiani continuano ad utilizzare sempre le stesse password per accedere alle piattaforme digitali , che si tratti di lavoro, studio o svago. In vetta alla speciale classifica delle più usate del 2021 resta la sequenza "123456". Fanno il loro ingresso in questa graduatoria, stilata da NordPass, anche le squadre di calcio, "Juventus" e "Napoli".





Italia a rischio elevato

La società che sviluppa password per smartphone e computer ha realizzato, come ogni anno, la classifica delle chiavi più diffuse nei principali mercati mondiali, valutando anche il rischio di violazione di ogni paese . L'Italia, come la maggior parte d'Europa, presenta un indice di rischio elevato, con oltre 4 password trafugate e divulgate online pro capite. Tra i meno colpiti c'è l'Arabia Saudita, con 0,26 password violate per persona e la Cina, con lo 0,19.





Le password più comuni

Secondo lo studio di cui vi stiamo parlando, tra le password più comuni, in Italia, ci sono "123456", "123456789", "12345", "12345678" e "qwerty". Mentre, più in basso troviamo, "Juventus", "000000", "password", "Andrea" e "Napoli". Al di là delle specificità nazionali, come i team e i nomi di persona, ci sono alcune chiavi utilizzate globalmente , quelle su cui i criminali informatici puntano di più per violare gli account, ad esempio, India e Giappone hanno in comune "password", mentre il filo che unisce Indonesia, Spagna e Thailandia è la sequenza "12345". Gettonate anche "qwerty" e le sue varianti, tra cui la versione locale "qwertz" in Germania.





Prevenzione informatica