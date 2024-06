La versione di Paolo Virzì: “Sono stato aggredito”. Arriva la denuncia del regista

La notizia è ancora rovente: se ne parla da ieri ininterrottamente negli ambienti romani e non solo. La lite, furibonda, in un ristorante della Capitale: Paolo Virzì, regista famosissimo, la sua ex Micaela Ramazzotti e un personal trainer, che sarebbe stato lì nel locale. Sarebbero volati piatti e bicchieri. Una scena da film, consumata in poco tempo e raccontata sui giornali.

LA DENUNCIA DEL REGISTA

Dopo la lite, il regista - come fa sapere il Corriere della sera - si è presentato alla stazione dei carabinieri e ha raccontato: «Sono stato aggredito e colpito». Si passa, quindi, alle denunce.

Rewind. Nel pomeriggio di ieri, però, il regista tramite l’avvocato Grazia Volo, nel quale Virzì ha parlato della Ramazzotti così: «Un’attrice di straordinario talento» e spera «trovare il modo di risolvere questo incidente». Serve, però, riservatezza. La ricostruzione di quello che è accaduto l’abbiamo letta sui giornali: Virzì si trovava all’Aventino con la figlia maggiore (nata dal suo precedente matrimonio), Ramazzotti era in quel ristorante con la figlia di 11 anni e il nuovo compagno, che di professione fa il personal trainer. Un scintilla avrebbe innescato la miccia scatenando il furibondo litigio di cui tutti parlano. Sono arrivate, successivamente, le Forze dell’Ordine ed il 118. Ora la vicenda s’ingrossa e tutto finisce in tribunale.

LA REPLICA DELLA RAMAZZOTTI

“Attento più all'immagine pubblica”, dice Micaela Ramazzotti rispondendo in una nota Ansa. “Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte. Non resto sorpresa dall'affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D'altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali", continua la Ramazzotti.