Lady Diana, domani all'asta una ricca collezione di cimeli, tra abiti iconici e lettere

Abiti iconici, accessori, lettere e altri 50 oggetti appartenuti alla Principessa Diana: è ciò che sarà possibile acquistare domani nell'asta di Julien's Auctions, il cui ricavato sarà devoluto al Muscular Dystrophy Uk, l'ente di beneficenza britannico per la cura della distrofia muscolare e delle patologie correlate. Un'occasione unica per i fan della principessa e che vuole essere prima di tutto una vera e propria mostra, per rendere omaggio all'eredità eterna di Diana e alla sua influenza nella cultura popolare. L'asta si terrà in California, ma sarà possibile prendervi parte anche online e c'è chi è pronto a scommettere che si raggiungeranno cifre record.





L'IDEA DI UN'AMICA

A dare l'impulso all'iniziativa, un'amica storica di Lady Diana, conosciuta sui banchi di scuola e a cui la principessa era solita regalare abiti e accessori indossati nei vari eventi. È stata proprio la donna a volere quest'asta. "ha raccontato Martin Nolan, co-fondatore e direttore esecutivo di





LA COLLEZIONE PIÙ RICCA

Si tratta della più grande collezione in vendita dalla morte della principessa. Tra i pezzi più prestigiosi due abiti, ognuno stimato tra i duecentomila e quattrocentomila dollari. Il primo è un modello disegnato dallo stilista britannico Murray Arbeid, che Diana indossò nel 1986 alla première londinese de. Un tripudio di tulle blu notte, tempestato di piccole gemme. Il secondo è un abito in seta e pizzo viola creato da Victor Edelstein negli anni Ottanta, molto amato dalla principessa, che lo indossò due volte. Ma a colpire sono anche altri cimeli, che raccontano una Diana "privata", tra biglietti di auguri con le foto di William e Harry, cartoline, inviti e corrispondenze da cui emerge, in particolare, lo stretto rapporto con Maud Pendrey, governante della famiglia Spencer, a cui la principessa raccontò molti momenti felici, dalla luna di miele con Carlo, alla nascita dei figli.