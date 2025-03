Lavoro, aumentano gli occupati

162mila in più rispetto all'agosto scorso

Ad agosto, il tasso di disoccupazione è rimasto invariato, all’11,4%, ma gli occupati sono aumentati. Per la precisione, 162mila in più, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Le due cifre – apparentemente discordanti – si spiegano con l’allargarsi, al contempo, del numero di chi trova lavoro, ma anche di chi lo cerca ancora. Calano, infatti, gli inattivi. I 162mila posti di lavoro in più, in un anno, sono da attribuire, secondo l’Istat, esclusivamente ai dipendenti permamenti. Si concentrano, in particolare, fra gli over 50 e le donne. Ad agosto, in calo anche la disoccupazione giovanile, peraltro sempre a livelli elevatissimi: fra i 15 e i 24 anni, 38,8%, contro il 39,2 di luglio.





