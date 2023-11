Lecce, studentessa Erasmus si suicida dopo aver subito abusi sessuali. Trovato il diario con l'addio ai genitori: "É difficile rimanere soli"

Il drammatico ritrovamento del corpo della ragazza è avvenuto domenica sera a Lecce in via Pappacoda in cui alloggiava assieme ad altri studenti . La giovane si era chiusa in camera e non dava più sue notizie da diverse ore, a quel punto uno dei coinquilini ha avvertito il 113. Gli agenti hanno sfondato la porta della camera trovando così la macabra scena della ragazza soffocata da una corda agganciata ad un’anta dell’armadio. Pochi i dubbi degli investigatori sul fatto che l’universitaria francese si sia tolta volontariamente la vita, le indagini ora si concentrano sul motivo che ha spinto la ragazza al terribile gesto. Il quadro della situazione però sembra abbastanza chiaro: la 21enne avrebbe subito una violenza sessuale. Nella sua stanza è stato ritrovato un diario in cui la studentessa aveva scritto queste parole: ''Penso che è arrivato il momento di fermarmi qui, non ne posso più, mi dispiace mamma e papà. Non ce l'ho con nessuno perché mi avete tanto amata ma non ci riesco più, non riesco ad accettare ciò che mi è successo, è troppo difficile per me rimanere sola''. Inoltre è stato trovato un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso in cui, pochi giorni prima del suicidio, la 21enne si sarebbe recata affermando di aver subito una violenza sessuale. I medici, a quanto si apprende, avrebbero rilevato abusi, termine che verrebbe usato nel certificato.





LO SGOMENTO DELL'UNIVERSITA'

Dopo la scioccante notizia del suicidio, il rettore dell'ateneo salentino Fabio Pollice ha deciso di annullare tutti i prossimi eventi. "È con profondo dolore che la comunità accademica si stringe attorno alla famiglia, agli amici e ai compagni di corso della studentessa scomparsa tragicamente. Per questa ragione - annuncia Pollice - le manifestazioni pubbliche dell’ateneo in programma nei prossimi giorni, ad eccezione degli open day informativi per gli studenti delle scuole superiori, sono sospese e rinviate a data da destinarsi".