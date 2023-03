Leonardo, Cioffi (DG): Il modello di partnership con l’Aeronautica Militare è un successo tutto italiano

In occasione del centenario dell’Aeronautica Militare, dal 24 al 29 marzo in Piazza del Popolo, a Roma, è stato realizzato il villaggio aeronautico “Air Force Experience”. A RTL 102.5, radio ufficiale del centenario dell’Aeronautica Militare, è intervenuto l’ingegnere Lucio Valerio Cioffi di Leonardo S.p.A.

Intervistato da Alberto Ciapparoni, l’ingegnere Lucio Valerio Cioffi, DG di Leonardo S.p.A., ha raccontato il lungo rapporto dell’azienda a fianco dell’Aeronautica Militare. «Leonardo, fin dal 1948 ad oggi, ha sulle sue spalle un secolo di storia. Tutta la prima parte di Leonardo è stata quella di consolidare competenze distintive, distribuite sul territorio nazionale. Tali competenze, che oggi rappresentano una filiera vincete, hanno contribuito alla storia dell’Aeronautica Militare in tutti i suoi settori. Il modello di partnership fra Leonardo e Aeronautica Militare è storico: va dall’aspetto estetico come il Made in Italy delle pattuglie fino a collaborazioni con forti aspetti industriali come l’addestramento avanzato, che vedrà l’inaugurazione imminente della base a Decimomannu. L’aeronautica ha viaggiato a braccetto con noi in programmi internazionali e collaborazioni distintive. Tutto ciò ci proietta verso un futuro luminoso con il Global Combat, dove ci ripresentiamo seduti fianco a fianco, orgogliosi delle nostre competenze e dei nostri prodotti», afferma Lucio Valerio Cioffi. «Le basi del nostro successo sono l’analisi delle competenze distintive e delle aree tecnologiche da difendere. Ciò fa sì che diventi irraggiungibile il gap che l’Italia porta sui tavoli internazionali, in termini industriali e di brand dell’Aeronautica Militare, con i nostri prodotti. Il brand passa attraverso un’analisi critica ed è un trasparente rapporto nel quale costruiamo un futuro strategico vincente», conclude.