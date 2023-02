Levante a RTL 102.5: “La genitorialità cambia le priorità, ridimensiona le cose e lascia andare il superfluo"

Levante torna in gara al Festival di Sanremo con il brano ‘Vivo’. Ai microfoni di RTL 102.5, racconta il ritorno sulle scene dopo grandi cambiamenti personali: «È un momento felice, di ripresa da questi anni difficili di pandemia. Sono stati anche anni di profondi cambiamenti, sono diventata mamma di Alma. La genitorialità è un mondo tosto, ridimensiona tante cose. Ora c’è un’altra scala di priorità che permette di dare la giusta importanza alle cose, lasciare andare il superfluo», dichiara in radiovisione.



Durante 'W l’Italia', Levante racconta anche il suo cambio di stile: «Questa bionditudine rappresenta una voglia di cambiamento. Mi sono sempre vista scura ma volevo liberarmi dal nero e schiarire, poi mi sono fatta prendere la mano. Ho giocato, tornerò mora ma mi sono divertita», racconta l’artista.

Il 27 settembre 2023 Levante si esibirà a Verona per il suo primo concerto in Arena. «È molto emozionante e stiamo lavorando per fare uno spettacolo strepitoso, spero di portare con me tanti amici. È tutto in divenire».

Ai microfoni di RTL 102.5, Levante racconta la grande emozione che circonda il Festival della canzone italiana. «L’Ariston è insuperabile, ho guardato tutta la prima serata ed ho visto che tutti si emozionano. Lo stesso Marco Mengoni, che è una spada, era stupendamente emozionato. Mi è piaciuto tantissimo. Quel sentimento di emozione vera l’ho vista negli occhi di tutti, per il palco, per le persone che raggiungi, anche perché si crea un hype incredibile e finalmente puoi cantare la tua canzone ovunque, è liberatorio», racconta l’artista.

Il 17 febbraio esce 'Opera Futura', il quinto disco di Levante. «In questo disco c’è grande speranza e c’è il domani, un tempo al quale io non avevo mai pensato con convinzione. Poi, da quando ho fatto questo passo verso la genitorialità, è stato necessario. Ho smesso di guardare indietro ed essere così nostalgica, oggi guardo avanti e spero che un domani esista nel migliore dei modi. C’è tanta vita in questo disco, dieci brani per me veramente preziosi. Nel disco c’è anche una sorta di riassunto dopo dieci anni di carriera e di ciò che è stato fatto, una Levante agli esordi e una Levante del futuro che si incontrano», così Levante a RTL 102.5.

Venerdì, durante la serata delle cover, Levante conterà ‘Vivere’ di Vasco. A RTL 102.5 l’artista racconta la sua scelta: «Sono super orgogliosa di questa cover, prima di tutto perché è una poesia di Vasco e sono felice di poterla interpretare. Ci sono delle cose della musica italiana che sono dei classici che vanno avanti per generazioni. Sono andata a scomodare il re del rock italiano, spero di fare una cosa belle anche per lui», conclude.