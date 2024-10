Libri più venduti in Italia nei primi 6 mesi del 2024: Dicker in vetta, poi Carofiglio e Giannone

Un animale selvaggio al primo posto, in classifica anche Michela Murgia, Zerocalcare e Gino Cecchettin

Oggi l'Associazione Italiana Editori ha diffuso l'elenco dei dieci libri più venduti in Italia nei primi sei mesi del 2024. Non ci sono particolari sorprese. Novi posti su dieci sono occupati dagli italiani. I libri più venduti in Italia È Joel Dicker con Un animale selvaggio (La nave di Teseo) al primo posto della Top Ten dei libri più venduti da gennaio a giugno 2024. Si tratta di un thriller mozzafiato, diventato un fenomeno editoriale mondiale: due ladri stanno per rapinare una importante gioielleria di Ginevra, ma questo non sarà un colpo come tutti gli altri. Medaglia di argento per Gianrico Carofiglio con L'orizzonte della notte (Einaudi), mentre sul gradino più basso del podio si conferma Federica Giannone con La portalettere (Nord). Libri venduti in Italia da gennaio a giugno 2024: la top ten 1. Un animale selvaggio, J. Dicker, La nave di Teseo (Marzo 2024)

2. L'orizzonte della notte, G. Carofiglio, Einaudi (Febbraio 2024)

3. La portalettere, F. Giannone, Nord (Gennaio 2023)

4. Dare la vita, M. Murgia, Rizzoli (Gennaio 2024)

5. Quando muori resta a me, Zerocalcare, Bao Publishing (Maggio 2024)

6. Tutti i particolari in cronaca, A. Manzini, Mondadori (Gennaio 2024)

7. Tra il silenzio e il tuono, R. Vecchioni, Einaudi (Febbraio 2024)

8. Cara Giulia. Quello che ho imparato, G. Cecchettin, M. Franzoso, Rizzoli (Marzo 2024)

9. Cuore nero, S. Avallone, Rizzoli (Gennaio 2024)

10. Amore senza fine. Love me love me, Stefania S., Sperling & Kupfer (Febbraio 2024) L'anno scorso i casi del principe Harry e del generale Vannacci Nel 2023 (per la precisione, nel periodo gennaio-novembre) il libro più venduto, in base ai dati dell’Associazione Italiana Editori, era stato "Spare. Il minore" del Principe Harry, edito da Mondadori. Si trattò del caso editoriale dell'anno in tutto il mondo. Al secondo posto Dammi mille baci di Tillie Cole (Always Publishing). A seguire, come già accennato, La portalettere di Francesca Giannone, già vincitore del Premio Bancarella. Per la cronaca, il discusso volume di Roberto Vannacci dal titolo Il mondo al contrario, con all'interno prese di posizione estreme in particolare sulle minoranze e sulle lobby, conquistò il quinto posto. Il mercato del libro è stagnante: i dati Nel Rapporto sullo stato dell'editoria 2024 presentato oggi dall'Associazione italiana editori sono presenti dati che mostrano come il mercato del libro sia stagnante: il giro d'affari nel 2023 è stato di 3,439 miliardi di euro, stabile rispetto all'anno precedente (+1,1%). I primi dati del 2024, riferiti al solo mercato trade - saggistica e narrativa comprata nelle librerie, online e nella grande distribuzione- denunciano la stagnazione del mercato: -0,1% di vendite a valore nei primi sei mesi, che hanno raggiunto quota 675,8 milioni di euro. Le copie vendute nei primi sei mesi nel mercato trade sono 46,1 milioni, in calo di 900mila rispetto all'anno precedente. Le librerie fisiche raggiungono il 53,7% delle vendite e continuano il recupero avviato dopo la crisi del 2020, quando pesavano il 49,1%. L'online pesa per il 41,7% (in leggero calo), la grande distribuzione il 4,6 (in calo). Se guardiamo infine ai generi, confermato il trend positivo della narrativa, soprattutto quella di autori italiani che cresce sullo stesso periodo dell'anno precedente del 5,4% e di quella straniera con un +3,1%. Registrano un segno meno i ragazzi (-2,8%), la saggistica generale (-3%) e quella specialistica (-1,6%) e i fumetti (-4,8%).

Argomenti

Gino Cecchettin libri Michela Murgia Un animale selvaggio Zerocalcare

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto Mostra tutti