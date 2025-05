Ligabue, a Roma l'anteprima della serata evento di FOX Live

Si è svolta ieri sera al cinema Adriano di Roma l'anteprima della serata che FOXLive, il nuovo format ideato da FOX, dedicherà a Luciano Ligabue. I fan si sono riuniti sin dalle 17 per vedere il docufilm sulla realizzazione di "Made in Italy", l'ultimo album dell'artista, e per vedere il "Best of di Liga Rock Park", il concerto evento svoltosi al Parco di Monza dove RTL 102.5, radio ufficiale dell'evento, è stata presente con 36 ore di diretta.