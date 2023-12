Liguria, morta l'anziana che aveva avuto un malore dopo aver ricevuto per errore una bolletta da 15 mila euro

Caterina Giovinazzo, La signora 88enne di Camporosso comune ligure, che aveva avuto un malore dopo aver ricevuto una bolletta dell'acqua da capogiro purtroppo è morta il giorno della vigilia di Natale. La cifra della bolletta era di circa 15mila euro quando in realtà la sua tariffa era di soli 55 euro, un errore poi ammesso dalla stessa società che gestisce il servizio. Sicuramente non si può collegare direttamente la morte dell’anziana con l’errore del calcolo della bolletta, è vero però che Caterina Giovinazzo si era sentita male pochi istanti dopo aver letto i dati dei consumi relativi al periodo agosto-ottobre. La bolletta arrivata alla banca il 14 novembre scorso, è stata pagata dall'istituto di credito in automatico svuotando completamente il conto della donna. Dopo i rispettivi accertamenti, Iren, la società che gestisce il servizio, aveva diffuso una nota in cui, scusandosi e anticipando la restituzione di tutti i soldi prelevati, aveva spiegato come fosse stato possibile il clamoroso errore: “Una questione di letture sbagliate, di uno scambio di contatori". Per adesso non sembra che la famiglia voglia procedere per vie legali ma nel frattempo sul territorio la vicenda ha scatenato molte polemiche.





LA TRISTEZZA DEI FIGLI E DEL SINDACO DI CAMPOROSSO

I figli avevano accudito l'anziana madre in ospedale e nei giorni successivi al malore le condizioni venivano definite "stazionarie", poi il 24 dicembre un improvviso peggioramento e il suo cuore si è fermato. "Non siamo neanche arrabbiati, stiamo troppo male, prevale il dolore su tutto il resto. Non siamo riusciti a farle capire che era stato un errore”. Queste le parole di uno dei figli della donna, Gianni Trapani. Anche il sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, aveva commentato con indignazione la vicenda: “Un episodio gravissimo”, lo definisce. I funerali dell’anziana si terranno domani 28 dicembre a Camporosso alle 10.30 nella chiesa di San Marco Evangelista.