Lilli e il Vagabondo, ecco il primo trailer ufficiale del remake

Il film farà il debutto sulla nuova piattaforma streaming Disney+, il 12 novembre

La Disney ha rilasciato il primo trailer ufficiale di “Lilli e il Vagabondo”, il remake in live-action del celebre lungometraggio animato. Il teaser è stato rilasciato durante l'Expo D23 della Disney ad Anaheim alla presentazione dei nuovi progetti della piattaforma streaming Disney+. La regia del film è affidata a Charlie Bean e il doppiaggio coinvolge attori del calibro di Tessa Thompson e Justin Theroux come voci della coppia Lilli e Biagio, Vagabondo. L’attrice Ashley Jensen sarà Jackie, una cagnolina scottish terrier che sostituirà Whisky e Benedict Wong (già visto in Doctor Strange) sarà Bull, un Bulldog amico di Biagio, mentre Janelle Monae interpreterà l’affascinante cagnolina Gilda. Kiersey Clemons e Thomas Mann, infine, saranno Tesoro e Gianni Caro, i due padroni dell’adorabile protagonista.

Il remake farà il debutto sulla nuova piattaforma Dinsey+ il 12 novembre. Non è ancora stata annunciata la data ufficiale d'uscita in Italia. Il classico Disney, che è stato originariamente pubblicato nel 1955, segue le vicende di un cocker spaniel di nome Lilly che incontra un cane randagio che le ruba il cuore e con il quale intraprende un viaggio romantico. Come si vede dal trailer, il film riprende le atmosfere indimenticabili che hanno reso celebre questo lungometraggio Disney, con gli animali in parte interpretati da cani reali, in parte da animatronics iperrealistici realizzati in CGI.

Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti