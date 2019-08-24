Lilli e il Vagabondo, ecco il primo trailer ufficiale del remake

Lilli e il Vagabondo, ecco il primo trailer ufficiale del remake

Lilli e il Vagabondo, ecco il primo trailer ufficiale del remake

Redazione Web

24 agosto 2019, ore 16:00

Il film farà il debutto sulla nuova piattaforma streaming Disney+, il 12 novembre

La Disney ha rilasciato il primo trailer ufficiale di “Lilli e il Vagabondo”, il remake in live-action del celebre lungometraggio animato. Il teaser è stato rilasciato durante l'Expo D23 della Disney ad Anaheim alla presentazione dei nuovi progetti della piattaforma streaming Disney+. La regia del film è affidata a Charlie Bean e il doppiaggio coinvolge attori del calibro di Tessa Thompson e Justin Theroux come voci della coppia Lilli e Biagio, Vagabondo. L’attrice Ashley Jensen sarà Jackie, una cagnolina scottish terrier che sostituirà Whisky e Benedict Wong (già visto in Doctor Strange) sarà Bull, un Bulldog amico di Biagio, mentre Janelle Monae interpreterà l’affascinante cagnolina Gilda. Kiersey Clemons e Thomas Mann, infine, saranno Tesoro e Gianni Caro, i due padroni dell’adorabile protagonista. 
Il remake farà il debutto sulla nuova piattaforma Dinsey+ il 12 novembre. Non è ancora stata annunciata la data ufficiale d'uscita in Italia. Il classico Disney, che è stato originariamente pubblicato nel 1955, segue le vicende di un cocker spaniel di nome Lilly che incontra un cane randagio che le ruba il cuore e con il quale intraprende un viaggio romantico. Come si vede dal trailer, il film riprende le atmosfere indimenticabili che hanno reso celebre questo lungometraggio Disney, con gli animali in parte interpretati da cani reali, in parte da animatronics iperrealistici realizzati in CGI.

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

    Morgan a RTL 102.5: “Io amo le orchestre sinfoniche e all’interno dell’EP ci sono delle versioni sinfoniche. Io sono un uomo di spettacolo e voglio far provare emozioni alla gente”

  • Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

    Luca Zaia a RTL 102.5, carabinieri morti nel Veronese: “Dinamica delinquenziale”

  • Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

    Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto

  • Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

    Annalisa a RTL 102.5: “’Ma io sono fuoco’ è un viaggio composto da diverse tappe e la prima è il tour. Non vedo l’ora di mostrare al pubblico tutto quello a cui abbiamo pensato”

  • Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

    Seconda telefonata tra Trump e Zelensky nell’arco di due giorni, al centro del colloquio la difesa aerea di Kiev

  • Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

    Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

  • E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

    E' morta Diane Keaton, aveva 79 anni

  • Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

    Brescia, 19enne denunciato per revenge porn, foto intime dell’ex diffuse sui social

  • Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

    Milano, incendio nella notte in una palazzina di Cornaredo, tre i morti

  • Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

    Macron incarica di nuovo Lecornu, ha carta bianca, il premier: 'Chiuderò questa crisi

Incassi Cinema, "Demon Slayer: Infinity Castle" batte ogni record al suo debutto in tutto il mondo

Incassi Cinema, "Demon Slayer: Infinity Castle" batte ogni record al suo debutto in tutto il mondo

Un settembre in crescita per il box office italiano con numeri in aumento del 25% rispetto al 2024

Ema Stokholma apre e chiude i 20 anni della Festa del Cinema di Roma 2025

Ema Stokholma apre e chiude i 20 anni della Festa del Cinema di Roma 2025

La cerimonia inaugurale si terrà mercoledì 15 ottobre alle ore 19 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson: trama, cast e recensione del film in uscita oggi nelle sale

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson: trama, cast e recensione del film in uscita oggi nelle sale

Un’opera sfrontata e caotica, acuta e implacabile, passionale e vibrante. Uno dei vertici più alti della stagione cinematografica