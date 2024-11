Luca Percassi a RTL 102.5: “Emozione unica vincere a Napoli, in casa della capolista. Il match contro lo Stoccarda sarà molto impegnativo”

SERIE A: L’ATALANTA VINCE AL MARADONA 0-3, BATTUTO IL NAPOLI DI CONTE. IL COMMENTO DI LUCA PERCASSI A RTL 102.5.

«La vittoria a Napoli un'emozione unica. Eravamo in casa della capolista, che arrivava da risultati importanti e con una classifica di primo ordine, in uno stadio pieno. È una vittoria che significa molto per tutti noi: giocatori e tifosi. È stata una giornata importante».

ATALANTA: UNA BIG DEL CALCIO ITALIANO

«Non ci abituiamo allo status di "big" del calcio italiano; conosciamo la nostra dimensione e sappiamo che, soprattutto nello sport, i risultati si conquistano passo dopo passo. È sicuramente un piacere avere questa considerazione in Italia e in Europa, ma siamo consapevoli che ogni anno racconta storie diverse e porta nuove difficoltà. Per restare competitivi servono determinazione e tanto lavoro. Sappiamo qual è la nostra dimensione e dobbiamo continuare a lavorare con il massimo impegno», dichiara Luca Percassi a Non Stop News.

L’OBIETTIVO DELLA STAGIONE

«La nostra filosofia è molto chiara: partiamo sempre con l'obiettivo di raggiungere al più presto la salvezza. Negli ultimi anni non ci siamo mai accontentati, grazie all’enorme lavoro svolto che ci ha permesso di raggiungere posizioni in Europa. Dopo la salvezza, puntiamo a fare il massimo per accumulare più punti possibile, e ovviamente sarebbe straordinario riuscire ancora una volta a qualificarsi in zona europea. Sappiamo quanto sia difficile il calendario italiano e quanto siano competitive le squadre che affrontiamo, quindi serviranno molta determinazione e i piedi per terra», afferma Percassi. «Grazie alla passione e alla disponibilità dei nostri dirigenti, possiamo operare sul mercato e permettere alla società di fare investimenti; inoltre, l'enorme lavoro svolto dal mister, dallo staff e dai ragazzi, perfetti per il progetto Atalanta, ci ha regalato grandi soddisfazioni. La partita contro lo Stoccarda sarà molto difficile: abbiamo visto di recente che squadra è. Sarà un match impegnativo, ma con tutto il fascino di una grande sfida europea per l'Atalanta».

RTL 102.5 è LA RADIO UFFICIALE DELL’ATALANTA

«Siamo molto orgogliosi di questa partnership con RTL 102.5. Il claim della radio è “Very Normal People” e ci identifica perfettamente. Per noi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione».