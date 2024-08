Lutto nel mondo del calcio, è morto Sven Goran Eriksson, storico allenatore della Lazio del secondo scudetto

Sven Goran Eriksson se ne è andato a 76 anni a causa di una diagnosi crudele: un tumore al pancreas che lo ha portato via questa mattina. La famiglia, che gli è stata vicina negli ultimi mesi di sofferenza e accettazione, ha annunciato la morte dell'ex allenatore della Lazio, che ha affrontato la malattia incurabile con la serenità di chi vedeva in essa il prezzo da pagare per "una vita bellissima".





LA CARRIERA DI ERIKSSON

La vita di Eriksson è stata tutto fuorché ordinaria, un percorso costellato di successi e fallimenti, con il calcio come filo conduttore attraverso i continenti. La sua caratteristica compostezza in panchina ha sempre accompagnato ogni fase della sua carriera, dagli esordi trionfali alla guida del Goteborg, che ha portato alla sorprendente vittoria della Coppa Uefa nel 1982, sconfiggendo l'Amburgo in finale. Questo giovane allenatore, nato a Sunne, in Svezia, e cresciuto a Torsby, ha catturato l'attenzione dell'Europa, nonostante un passato da calciatore piuttosto modesto. Il successo europeo gli ha aperto le porte del Portogallo, dove ha accettato l'offerta del Benfica, con cui ha conquistato campionato e coppa nazionale. Successivamente, è arrivata l'Italia, con l'approdo alla Roma, dove ha sfiorato lo Scudetto, perso alla penultima giornata dopo una scioccante sconfitta contro il Lecce, già retrocesso. Prima di lasciare la Capitale, è comunque riuscito a sollevare una Coppa Italia, per poi trasferirsi a Firenze, dove ha allenato per due stagioni. Nel suo secondo periodo al Benfica, Eriksson ha aggiunto un altro titolo nazionale al suo palmarès, ma ha perso la finale di Coppa dei Campioni contro il Milan, guadagnandosi l'ingenerosa reputazione di "perdente di successo". Nel 1992, è tornato in Italia, stavolta per guidare la Sampdoria per cinque anni. Con il club genovese ha vinto una Coppa Italia, ma per conquistare lo Scudetto ha dovuto ritornare a Roma, stavolta sulla panchina della Lazio. L'anno del Giubileo è stato quello della sua consacrazione personale, cancellando l'amarezza della sconfitta nella finale di Coppa Uefa contro l'Inter di Ronaldo. Dopo quattro stagioni all'Olimpico, Eriksson è diventato il primo allenatore straniero alla guida della nazionale inglese. Ha fatto sognare l'Inghilterra con la vittoria per 5-1 sulla Germania a Monaco di Baviera, ma il suo percorso ai Mondiali del 2002 si è fermato ai quarti di finale, così come agli Europei successivi e ai Mondiali del 2006. Il rapporto sempre più difficile con i tabloid, che si sono concentrati sulla sua vita privata, in particolare sul lungo fidanzamento con l'avvocatessa italo-londinese Nancy Dell'Olio, lo ha spinto a lasciare la nazionale. Tuttavia, è rimasto in Inghilterra, accettando l'incarico di allenatore del Manchester City, allora di proprietà del magnate thailandese Thaksin Shinawatra. Da lì in poi, la sua carriera ha conosciuto un lento declino, portandolo a guidare altre due nazionali (Messico e Costa d'Avorio), il Leicester, tre squadre cinesi (Guangzhou R&F, Shanghai SIPG, Shenzhen) e infine la nazionale filippina. Nonostante non sia più riuscito a ottenere i successi di un tempo, Eriksson è rimasto sempre fedele a se stesso.