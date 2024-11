Luxottica, perché l’azienda ha sospeso con una mail la cena di Natale, dopo il concerto dei Maneskin e di altre star

La tradizionale cena e festa di Natale di Luxottica è sempre stato un appuntamento fisso, saltato solo nell’anno della pandemia da Covid. Quest’anno, con una lettera ai dipendenti recapitata tramite mail, l’azienda ha annunciato la sospensione dell’evento. Non definitiva, però, a quanto pare. Allo studio, infatti, ci sarebbe un’iniziativa estiva in via di definizione. Ma perché la tradizionale cena di Natale di Luxottica è stata cancellata? Alla base di tutto vi sarebbero ragioni di sicurezza.





Tante le star protagoniste negli anni

L’appuntamento natalizio di Luxottica ha sempre visto protagonisti d’eccellenza: star della musica, chef rinomati, attori. Solo l’anno scorso ospiti speciali erano stati i Måneskin. Ma nel tempo si sono succeduti Biagio Antonacci, Laura Pausini, J-Ax, Robbie Williams, Alex Del Piero.





L’anno scorso 5.500 invitati

Tantissimi i partecipanti ad ogni appuntamento di fine anno al PalaLuxottica. E proprio qui sta il punto. Nel tempo gli invitati sono raddoppiati, soprattutto se si considerano i numeri pre e post pandemia. Lo scorso anno, dopo anni di Covid e dopo la morte del patron, Leonardo Del Vecchio, avevano toccato quota 5.500 ospiti. Forse troppi per poter continuare ad ambientare la festa in uno spazio chiuso?





Problemi di natura logistica

A far scattare la decisione di sospendere la festa di Natale sarebbero state proprio ragioni di natura logistica, come spiega la stessa mail inviata ai dipendenti. Il PalaLuxottica non sarebbe più sufficiente a ospitare le migliaia di persone che hanno sempre “affollato” la festa. Più facile organizzare un appuntamento con tutti i dipendenti in versione estiva, in spazi all’aperto che consentirebbero una capienza maggiore. Dunque una sospensione, forse, più che uno stop, per un’azienda che sul welfare per i dipendenti ha sempre fatto strada. Mentre c’è chi, fra i tanti lavoratori di Luxottica, spera in un bonus in busta paga, visto che i costi della cena aziendale (ma in realtà di quello che è sempre stato un vero e proprio show) verranno meno.





La reazione dei dipendenti

Come hanno reagito i dipendenti? Marco Frezzato, rappresentante del sindacato Uiltucs, ha spiegato al Corriere che lo spostamento della festa in estate è stato accolto positivamente. “La comunicazione è arrivata ai dipendenti e devo dire che lo spostamento in estate è stato accolto molto favorevolmente da tutti noi”, ha detto. “Certo, la festa di Natale era un appuntamento iconico, ma la decisione è stata presa soprattutto per ragioni di sicurezza e ci piace l’idea di un evento all’aria aperta con l’arrivo della bella stagione”.