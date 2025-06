Mahmood e Blanco su RTL 102.5: “Tra noi un rapporto d’amicizia forte, ci vogliamo bene. Non vediamo l’ora di cominciare i nostri tour"

Durante la puntata di "Password" di oggi, Mahmood e Blanco hanno parlato della loro canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2022 "Brividi", dei loro tour e hanno ricevuto in diretta il premio della classifica di RTL 102.5 "Finalmente Sanremo".

“Tra le tante persone ho trovato sui social il video di un prete in chiesa che canta la nostra canzone e fa tutto un viaggio”, ha raccontato Blanco.

Dopo Sanremo 2022, Mahmood e Blanco sono diventati amici? “Per me è strano dire che siamo diventati amici, che ci sentiamo sempre. Ci sentiamo, ci vogliamo bene, mai mi sarei aspettato che si sarebbe creato un rapporto così”, ha raccontato Mahmood. “Sanremo con lui mi è passato come se fosse stata una gita scolastica”.

Come stanno vivendo queste settimane dopo la vittoria al Festival della canzone italiana? “Ho ordinato tante cose da mangiare a casa, non avevo voglia di fare niente. Ho mangiato, bevuto, dormito”, ha detto Mahmood. “Ho dormito poco, mi sono allenato, sono venuto a Milano”, ha raccontato Blanco.

Blanco dovrà affrontare l'esame di maturità. "È importante studiare, adesso ho capito che devo farlo. Prima o poi la maturità la prenderò", ha risposto Blanco.





IL PREMIO AI VINCITORI DELLA CLASSIFICA DI RTL 102.5 “FINALMENTE SANREMO”

La premiazione della classifica di RTL 102.5 “Finalmente Sanremo” ha decretato vincitrice “Brividi” di Mahmood e Blanco. “Siamo molto felici, grazie a tutti. Questo premio andrà nell’ingresso principale di casa mia su una mensolina vicino a dei fiori blu”, ha risposto Mahmood. “Grazie per il vostro supporto. Metterò in casa nuova questo premio”, ha detto Blanco.

“BRIVIDI”: IL SINGOLO DI MAHMOOD E BLANCO VINCITORE DI SANREMO 2022

Chi dei due, nel ritornello, armonizza e chi fa la linea melodica? “Non sappiamo qual è la linea melodica in realtà. In questo caso non ci sono armonie, è la canzone che si fonde”, ha risposto Mahmood. “Non c’è una voce principale perché in finale è tutto mischiato”, ha detto Blanco.

Il videoclip di "Brividi" è molto particolare. "È stato un parto guidare quelle bici, io avevo questa camicia lunga e ho sbattuto le ginocchia sugli spuntoni", ha raccontato Mahmood. "Noi siamo dei rompiscatole per quanto riguarda l'outfit, dobbiamo metterci le cose che vogliamo. Infatti le nostre stiliste ci odiano", ha risposto Blanco.





I TUOR DI MAHMOOD E BLANCO

“Posso dire che non vedo l’ora”, ha raccontato Mahmood. “Ho il ricordo del mio primo tour come un insieme di tanti ricordi bellissimi, è stato bello e non vedo l’ora. È la cosa che al momento desidero di più di tutte”.

“Io devo iniziare a prepararmi”, ha risposto Blanco. “Inizierò ad aprile a Padova, sono super gasato”.