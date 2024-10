Maltempo: allerta arancione in 5 regioni. A Milano 40mm di pioggia in un’ora Photo Credit: agenziafotogramma.it

Un’intensa perturbazione di origine atlantica ha fatto svegliare l’Italia, soprattutto il centro-nord della Penisola, sotto la pioggia. Temperature in calo e rovesci che hanno portato la Protezione civile a diramare oggi lo stato di allerta arancione in Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Veneto; allerta gialla, invece, per Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna.

Molte le scuole che rimarranno chiuse in via precauzionale soprattutto nelle Marche, in Toscana e nella città di Terni.





La situazione a Milano

Se al momento non si registrano gravi problemi nelle regioni interessate dalle allerte, a fare notizia sono i dati relativi alle precipitazioni nella città di Milano (non interessata da alcun avviso specifico della Protezione Civile).

"Questa mattina sono caduti più di 40 mm di pioggia in un'ora e nel quartiere di Ponte Lambro ci sono stati allagamenti in via Vittorini". A scriverlo sui propri social, l'assessore comunale alla Sicurezza e Protezione civile di Milano, Marco Granelli. Al centro dell’attenzione il fiume Lambro: “ora dovrebbe scendere”, prosegue l’assessore. Con le piogge in diminuzione l’attività di assorbimento delle fognature dovrebbe riprendere regolarmente.

La maggior parte delle precipitazioni si è concentrata all’alba, tra le 6 e le 7. I rovesci hanno causato disagi alla circolazione ma non si hanno notizie di feriti o persone che hanno avuto necessità dell’attività di soccorso. I Vigili del fuoco hanno effettuato alcune uscite per intervenire in cantine allagate; la Polizia Locale ha svolto attività di chiusura di strade impraticabili a causa del volume di acqua accumulata. Nessun sottopasso è stato chiuso e l’altro corso d’acqua attenzionato, il Seveso, al momento non sarebbe critico. Attualmente il meteo prevede precipitazioni costanti (ma di bassa intensità) fino a sera.