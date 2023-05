Maltempo, ancora allagamenti in Emilia Romagna. L'allerta resta rossa

PHOTO CREDIT: AgenziaFotogramma.it

Ancora allerta rossa per l'Emilia Romagna, il giorno dopo la violenta alluvione che ha provocato 9 morti e migliaia di sfollati. Stamattina e nella notte si sono registrati nuovi allagamenti, con i fiumi esondati.

EVACUATE ALCUNE ZONE DEL RAVENNATE

In provincia di Ravenna sono scattate nuove evacuazioni. Questa mattina Lugo, vicino Imola, ha visto le strade riempirsi di acqua alta più di un metro, frutto dalle esondazioni del Senio e del Santerno. Situazione simile a Cervia, con molte vie chiuse e altre difficilmente praticabili. Il Comune ha chiesto a chi vive in queste zone di rimanere nei piani alti e ha raccomandato alla popolazione di uscire il meno possibile anche per non intralciare gli interventi di soccorso. Ordini di evacuazione sono scattati a Villanova, Filetto, Roncalceci. Faenza, inondata ieri dal Lamone, si è risvegliata nel fango. Un fango che tanti cittadini stanno cercando di spalare via. Come a Cesena, dove alcune persone, tra cui molti ragazzi, si sono ritrovati per ripulire strade e cantine allagate.

BONACCINI E PICHETTO FRATIN

Sono più di quattrocento le strade interrotte o chiuse per frane e allagamenti, come ha spiegato il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ha tenuto un punto stampa insieme al Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.ha spiegato Bonaccini, aggiungendo che ci sarà bisogno di provvedimenti urgenti e straordinari'. Il Ministro ha invece assicurato che il governo è al lavoro anche per l'attivazione di un fondo di solidarietà europeo.

SOCCORRITORI AL LAVORO

Intanto disagi permangono sulla rete ferroviaria dell'alta velocità e in alcuni tratti dell'autostrada A1. Si continua a lavorare per ripristinare la circolazione. Così come si interviene per cercare di ricollegare all’energia elettrica le ventisettemila persone che al momento ne sono sprovviste. In campo gli uomini dei Vigili del Fuoco ma anche 1500 militari, impegnati anche nelle attività anti sciacallaggio, per prevenire ed individuare eventuali episodi.