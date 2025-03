Maltrattamenti, arrestate tre maestre in Sicilia

Intercettazioni ambientali e le videoriprese mostrano le violenze fisiche e psicologiche sui piccoli

Tre maestre di un'elementare di Partinico, in provincia di Palermo, sono state arrestate per maltrattamenti ai propri alunni. Le intercettazioni ambientali e le videoriprese mostrano le violenze fisiche e psicologiche sui piccoli: minacce verbali, schiaffi, calci, anche nei confronti di un bimbo disabile. Sono stati alcuni genitori a segnalare atteggiamenti dei figli che lasciavano intendere comportamenti violenti durante le attività in aula.





Gli ultimi articoli di Redazione Web Mostra tutti