Mara Venier e Barbara d'Urso insieme in tv: puntata imperdibile di "Domenica in"

Due grandi donne della tv. Le signore della domenica per antonomasia: a lungo, infatti, hanno condotto su Rai1 e Canale5 i programmi pomeridiani del weekend.

Ora Mara Venier intervista a Domenica in Barbara d'Urso, per tantissimi anni volto di riferimento di Canale5. L'appuntamento è per dopodomani quando zia Mara ospiterà Barbara negli studi Frizzi di Roma. E i fans delle due conduttrici sono praticamente in tilt: si prevede una puntata imperdibile con ascolti che saranno sicuramente record. Senza calcolare gag e meme, che circoleranno in Rete dopo la puntata.

L'ADDIO A MEDIASET

La d'Urso, da settembre scorso, non è più in video: Pomeriggio5, il programma che ha condotto per oltre quindici anni, è stato affidato a Myrta Merlino. Lei, dopo l'inizio della nuova stagione tv, si è dedicata solo al teatro in giro per l'Italia con Taxi a due piazze, uno spettacolo esilarante dove Carmelita ha praticamente rispolverato la recitazione (che ha sempre amato).

UN RACCONTO SENZA FILTRI

Barbara si racconterà a cuore aperto. Parlerà sicuramente dei suoi amati figli e non solo: da pochi mesi è diventata nonna e sta facendo su e giù tra Milano (dove vive) e Roma (dove vive suo figlio). Ma, forse, non ci saranno troppi riferimenti a Mediaset e alla fine dell'avventura professionale con il "Biscione".

NUOVO PROGRAMMA TV IN ARRIVO?

E da tempo si parla anche del ritorno in tv di Barbara d'Urso con un programma tutto suo. Tante ipotesi, tante voci che si rincorrono. Poche notizie certe, almeno per adesso. Ad esempio si è parlato di Nove, la Rete dove è approdato anche Fabio Fazio, ma sembra che non ci sia ancora nulla di concreto. Condizionale d'obbligo. Tutto può cambiare velocemente e il colpo di scena potrebbe essere dietro l'angolo. Barbara d'Urso manca da mesi dalla tv e il pubblico sente la sua mancanza. Le chances per le sono tante e le possibilità di tornare in video sicuramente non mancano. E' solo questione di tempo.