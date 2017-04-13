Marco Carta: "Il meglio sta arrivando"

Nuovo singolo e album in uscita il 26 maggio

Marco Carta cambia team di lavoro e torna con un nuovo singolo e progetto discografico. Il singolo “Il meglio sta arrivando”, scritto da Davide Simonetta, Raige e Luca Chiaravalli, esce il 21 aprile. Il nuovo album uscirà il 26 maggio e sarà il suo sesto album in studio a cui si aggiungono un album live e una raccolta di canzoni di Natale. “Siamo sempre iper stimolati da mille informazioni, sollecitazioni che ci arrivano da ogni dove, siamo quasi anestetizzati e sempre alla ricerca della perfezione anche se non sappiamo che direzione prendere per cercarla - racconta Marco Carta- poi alla fine ci accorgiamo che quel “meglio” che stiamo cercando è lì che ci guarda e ci aspetta".

