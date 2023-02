Marco Mengoni ha vinto la 73esima edizione del Festival di Sanremo

Marco Mengoni con "due vite ha vinto la 73 esima edizione del Festival di Sanremo. Marco Mengoni è il vincitore della 73 esima edizione del Festival di Sanremo, Secondo posto per Lazza, terzo Mr rain, quarto Ultimo, quinto Tananai. Mengoni nel ricevere il premio ha detto che i finalisti sono stati tutti maschi, ma anche le canzoni portate sul palco dalle donne sono tutte bellissime. L'apertura dell'ultima serata del festival di Sanremo con la banda dell'aeronautica Militare che ha eseguito l'Inno di Mameli, quindi prima del via alla gara, Gianni Morandi ha omaggiato Lucio dalla con un medley delle sue canzoni: "Piazza Grande", "Futura" e Caruso", inizialmente previsto ieri e poi slittato. Al termine dell'esibizione Morandi si è commosso ricordando che Dalla avrebbe compiuto 80 anni quest'anno. Poi è iniziata la gara. la prima a salire sul palco è stata Elodie che ha proposto la sua "Due". Dal pubblico arriva una proposta alla cantante: "Mi vuoi sposare?" urla qualcuno. Quindi si sono susseguiti Colla Zio con "Non mi va" . Al termine della loro esibizione fanno urlare ad Amadeus "Straguzzooooo!" ma, assicurano gli ideatori del Fantasanremo, "noi, non c'entriamo", e l'emozionata Mara Sattei con "Duemilaminuti". In prima fila anche il pilota della ferrari Charles Leclerc e Fedez. Dopo l'ingresso di Chiara Ferragni, la co-conduttirce dell'ultima serata è arrivata con un abito peplo blu elettrico, con il corpetto scultura color oro modellato sul suo corpo, ecco Tananai, che ha riproposto la sua "Tango" salendo sul palco con una rosa gialla e una blu, in omaggio all'Ucraina. Colapesce e Dimartino hanno pi eseguito "Splash". Giorgia, in gara con "Parole dette male" prima di esibirsi ha regalato un portafortuna ad Amadeus. Ovazione per lei. Lo spettacolo prosegue con i Modà che presentano la loro "Lasciami" e poi l'atteso arrivo sul palco dei Depeche Mode. Quindi è tornata la gara con Ultimo con "Alba", poi Lazza con "Cenere". Ovazione del pubblico in sala per l'ingresso sul palco dell'Ariston di Marco Mengoni, decimo cantante in gara, che ha eseguito la sua "Due vite". Altro stop alla gara per l'esibizione di Gino Paoli, altro superospite della serata, poi di nuovo le canzoni in gara con Rosa Chemical e "Made in Italy". Dopo l'esibizione è scesa sul palco per baciare Fedez e mimare un amplesso. Quindi dopo lo show di Achille Lauro dal palco di Piazza Colombo, ecco i Cugini di campagna in gara con "Lettera 22" , quindi il 13esimo cantante in gara, Madame con "il bene nel male". Al termine la cantante si è commossa: "Per fare cento metri ne ho corsi mille, se sono qui devo ringraziare solo Amadeus" ha detto. A metà gara l'esibizione di Ariete con "Mare di guai".