Marco Mengoni si aggiudica la serata delle cover al festival di Sanremo, oggi la finale

Marco Mengoni si aggiudica la serata delle cover. Sul podio anche Ultimo e Lazza. Poi Giorgia e Mr. Rain. La serata è cominciata di corsa, nel senso che Gianni Morandi è entrato in scena vestito da podista e correndo il platea, dove Amadeus gli ha passato una giacca, più adatta all'evento. I primi cantanti sul palco dell'Ariston sono stati Ariete con Sangiovanni che hanno omaggiato il grande Franco Battiato, esibendosi con "Centro di gravità permanente". Sul palco anche una sagoma di Battiato in una posa del balletto del videoclip ufficiale. Quindi è stata la volta di Will con Michele Zarrillo che hanno riproposto la canzone del cantante romano, ovvero "Cinque giorni". Ovazione del pubblico in sala per Zarrillo. Elodie e Big Mama hanno invece portato sul palco una loro versione di un classico degli anni '60, "American Woman" dei The Guess Who, ripreso anche negli scorsi anni da Lenny Kravitz. Poi è stata la volta di Peppino Di Capri, ma il "Re del twist" non era in gara, per lui l'omaggio del festival e il premio alla carriera. La gara è proseguita con Olly e Lorella Cuccarini, con "La notte vola", un classico della subrette. Ovazione per Eros Ramazzotti che insieme a Ultimo in un medley delle canzoni di Ramazzotti. Esibizione perfetta, ma dopo "Adesso tu", parte la musica di "Un emozione per sempre". momenti di vuoto, perché il cantante si blocca e dice "Sai che non me la ricordo?". Tocca quindi a Lazza ed Emma che si esibiscono con il primo violino della Scala Laura Marzadori in "La fine" di Nesli. Ancora ovazione del pubblico per l'esibizione di Tananai e Biagio Antonacci. L'ottavo cantante è Shai che in coppia con Salmo arriva l'omaggio a Zucchero. Tanto ritmo e applausi per loro. Ma anche una sorpresa. Salmo ha portato un microfono ad Amadeus, come regalo per quello che ha distrutto durante l'esibizione sul palco galleggiante. Con tanto di scuse. Arisa e Gianluca Grignani ci hanno fatto ascoltare un classico del cantante milanese "Destinazione Paradiso". Quindi il festival si fa serio. Amadeus ricorda l'eccidio delle Foibe. Poi dopo la Rappresentante di Lista, dal palco di Piazza Colombo, è tornata la gara con Leo Gassman e Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo in un medley del cantautore napoletano. Pubblico in piedi a ballare quando sul palco si sono esibiti Gli Articolo 31 con Fedez. Dopo essere sceso in platea per baciare la madre, sulle note di "Ohi Maria", il cantante ha lanciato un appello a Giorgia Meloni: "Giorgia legalizzala!" ha detto. Classe, eleganza e stile con Giorgia ed Elisa che hanno riproposto "Luce" e "Di sole e d'azzurro" due successi che hanno segnato la carriera di entrambe. Applausi a scena aperta dal pubblico in sala. L'eleganza sul palco con Carla Bruni che con Coalpesce e Dimartino hanno cantato "Azzurro" di Paolo Conte. La Bruni era accompagnata dal marito, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy. Durante l'esibizione, Colapesce percorre qualche metro saltando di spalliera in spalliera, in quella che può sembrare una citazione di quanto fece Roberto Benigni a Los Angeles nella notte in cui vinse l'Oscar per il film "La Vita è bella".