Marco Nosotti: è morta Silvia, la moglie del giornalista Sky

Marco Nosotti, in Germania per seguire la Nazionale agli Europei di calcio, era rientrato in Italia domenica per stare vicino alla donna sposata 28 anni fa

Lutto in casa Sky. La moglie di Marco Nosotti, noto giornalista della pay tv, è morta ieri sera. Silvia, questo il suo nome, era malata da tempo. Il cronista, che è al seguito della Nazionale di Luciano Spalletti agli Europei di calcio in Germania, era rientrato domenica sera per stare vicino all'amata coniuge. Negli ultimi giorni, infatti, la situazione della donna si era aggravata. L'annuncio della triste notizia è arrivato via social, poco dopo la fine della partita giocata e persa dagli azzurri contro la Spagna, da parte della Giulio, uno dei figli della coppia, che ha scritto "ciao mamma, manchi già", con la canzone Live forever degli Oasis.



Il Sassuolo, club nel quale Noso, come si faceva amichevolmente chiamare il giornalista, ha militato da giovane nel ruolo di portiere, ha espresso "profondo cordoglio" e vicinanza.

