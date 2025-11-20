Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella: questione di feeling? Le foto di "Chi"...

Nuovo amore per Maria Elena Boschi, ex ministro che è stata a lungo legata a Giulio Berruti. Le foto-scoop sono del settimanale "Chi", diretto da Massimo Borgnis. I due non sono ancora usciti allo scoperto ufficialmente, ma Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella sembra che facciano per davvero coppia. E i paparazzi del settimanale "Chi" li hanno "pizzicati". Finalmente.

Solo poche settimane fa la fine della storia d'amore con Giulio Berruti. Ora, però, la deputata è stata fotografata accanto a Roberto Vaccarella, avvocato romano e sua presunta nuova fiamma

I DUE IN BICICLETTA

I due vanno in bicicletta a Capalbio e si godono momenti di relax nella casa dell'avvocato. Un fine settimana lontano dalle grandi città, ma con i fotografi al seguito.

Amore in bicicletta Le immagini pubblicate dal settimanale Chi raccontano di un fine settimana all'insegna della tenerezza, anche se non ci sono conferme ufficiali. Al momento. E si sa poco di Roberto Vaccarella, avvocato di professione, appartenente ad una famiglia romana, alla guida di uno studio legale tra i più prestigiosi nella Capitale. Come racconta "Chi", è fratello di Elena Vaccarella, compagna di Giovanni Malagò.

Non è la prima volta che i due vengano avvistati insieme: in precedenza, alcune settimane fa, alla cena di gala della Croce Rossa.

LA FINE DELLA STORIA CON GIULIO BERRUTI

Archiviata la storia con Giulio Berruti, la Boschi sembra aver ritrovato la serenità sentimentale con Vaccarella. Il resto è storia di queste settimane.

