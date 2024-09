Mariuccia Rivano va in windsurf all'età di 97 anni: ecco la sua incredibile storia

Non vuole nemmeno sentir parlare di giochi a quiz. E neppure di tv. Mariuccia Rivano, 98 anni, è la surfista che batte i record. Sarda, all'anagrafe Maria Carla, il prossimo20 novembre compirà 98 anni. Ama il mare e le sfide. Di lei parlano i giornali: non capita tutti i giorni di incontrare una donna che va in windsurf a quell'età.

«Alzatevi da quel divano e muovetevi. Correte, camminate, giocate a tennis, nuotate, perché lo sport mantiene giovani», dice a La nuova Sardegna. Il mare, quello del Paradiso dei surfisti, lo conosce bene: a Porto Pollo è amatissima dalla gente che affolla le spiagge. E' seguita da Miky, dell’Mb Pro Center, ed ogni estate si prepara ogni estate per andare in mare in windsdsurf. «Questo è il mio regno - dice subito - e quando c’è il maestrale sono felice: è il vento ideale per fare surf».

"FACEVO NUOTO DAI TEMPI DI MUSSOLINI"

Il nuoto fa parte della sua vita, da sempre. Infatti, sin dai tempi di Mussolini si è dedicata allo sport e ai suoi figli: Vittorio (oggi ha 76 anni), Rodolfo (70 anni) e Carlo Andrea (62 anni).

Poi tanti altri sport: pallacanestro, tennis, sci. L'amore per il windsurf è arrivato a cinquant'anni.