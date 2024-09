Marmolada, entro il 2040, secondo gli esperti, potrebbe scomparire del tutto

Un nuovo allarme risuona per la Marmolada, il più vasto ghiacciaio delle Dolomiti, descritto come un malato in "coma irreversibile" a causa del continuo riscaldamento climatico degli ultimi anni. Questo preoccupante verdetto arriva al termine della Campagna dei Ghiacciai, un progetto di monitoraggio delle masse glaciali alpine realizzato da Legambiente, Cipra e il Comitato Glaciologico Italiano (CGI). Gli esperti ipotizzano che, continuando di questo passo, entro il 2040 la Marmolada potrebbe scomparire del tutto, lasciando spazio a un deserto di roccia levigata.





LA FUSIONE DEL GHIACCIO

La progressiva fusione del ghiaccio ha già fatto emergere rifiuti vari e persino i resti di soldati della Prima Guerra Mondiale, sepolti per decenni sotto il permafrost. Legambiente sottolinea che, oltre alla crisi climatica, la Marmolada soffre anche di inquinamento da microplastiche e rifiuti, aggravato dalla cattiva gestione degli impianti chiusi, come quello di Pian dei Fiacconi. Questa situazione precaria accomuna la Marmolada ad altri grandi ghiacciai delle Alpi, come l'Adamello e i Forni, anch'essi posti a meno di 3500 metri di altitudine.Le misurazioni effettuate durante la campagna indicano che i ghiacciai stanno perdendo spessore a ritmi preoccupanti. Nella Marmolada e nel Forni, si registrano diminuzioni giornaliere di 7-10 centimetri. Per quanto riguarda l'Adamello, le analisi mostrano che oggi si cammina su ghiaccio risalente alle nevicate degli anni '80, testimonianza tangibile del suo degrado.