Martina Voce accoltellata a Oslo dall'ex. E' grave

Lotta tra la vita e la morte Martina Voce, 21enne fiorentina, accoltellata nel negozio dove lavorava a Oslo, dall’ex fidanzato ingegnere informatico 24enne, di origini indiane.

30 COLPI DI COLTELLO

Mohit Verma Kumar l’ha colpita con un coltello 30 volte, prima di essere fermato dai colleghi della giovane. “È entrato nel negozio come una furia e le si è scagliato addosso con un coltello”, raccontano i testimoni. Erano le 12.30 di venerdì scorso, Martina era al lavoro tra gli scaffali dell’attività commerciale che si occupa di prodotti gastronomici, quando Kumar è entrato e si è avventato su di lei. Uno dei due colleghi l’ha colpito con un’arma bianca per fermarlo: arrestato a sua volta, è stato poi rilasciato “avendo agito in una situazione d’emergenza”, ha scritto la polizia in un comunicato stampa. Il giovane difensore ha riportato ferite che sono state saturate con 50-60 punti alle braccia, un altro ha la spalla rotta. Martina era a terra in una pozza di sangue.

L’AGGRESORE

Mohit Verma Kumar è un giovane di 20 anni, senza alcun precedente penale e che sul profilo Instagram mostra foto di fucili mitragliatori. Attualmente, è piantonato dalla polizia che lo accusa di tentato omicidio. Martina Voce era arrivata a Oslo due anni e mezzo fa e aveva iniziato a frequentarlo: ne era nata una storia d’amore che la stessa ragazza aveva chiuso lo scorso agosto perché “non provava più nulla per lui”, racconta lo zio, anche lui arrivato ad Oslo. “Lui non aveva mai dato segni di squilibrio – aggiunge il padre di Martina –. Sono stati fidanzati due anni, era venuto anche in Italia. Non aveva accettato di essere stato lasciato”.

RISCHIA LA VITA

Il papà della giovane è volato in Norvegia appena appresa la notizia. ‘Mia figlia rischia la vita’, ha detto Carlo. La giovane ha ferite al viso, vicino a un occhio e una grave dietro l’orecchio. Lei lo aveva bloccato sui social e aveva minacciato di denunciarlo, se non avesse smesso di tormentarla. “Ha trascorso una notte in condizioni stabili in ospedale a Oslo, tenuta sedata in coma farmacologico”, dice il bollettino medico che la riguarda. La ragazza dovrà essere sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, di tipo ricostruttivo, a causa delle decine di coltellate ricevute.

ALL’OSPEDALE

Martina è stata immediatamente ricoverata è attualmente in terapia intensiva in prognosi riservata e combatte per sopravvivere. La prima operazione è durata sette ore, ieri la ragazza è stata sottoposta a un altro intervento di 3 ore. “I medici per fortuna sono fiduciosi in una sua ripresa” dice il padre della ragazza. “Dobbiamo ringraziare gli altri dipendenti del negozio. Senza di loro, forse non sarebbe più in vita”, dice Cristiano Comelli, amministratore delegato della catena Smak av Italia, l’attività commerciale nella quale lavorava Martina.